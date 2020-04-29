﻿新生代女藝術家系列⑤ 異地共舞 黃翠絲

黃翠絲憶述，小時候在電視上看到翩翩起舞的畫面，尤是喜愛，暗暗種下學習舞蹈的念頭。直到中學，她轉而接受數年中國舞的中專訓練。「但我真真正正接觸現/當代舞，是到了香港入讀香港演藝學院才開始。」在演藝學院的學習，與過去在澳門的中專訓練大相逕庭，好像能親身接觸不同的藝術家，也認識了當代舞的不同元素，為她打開通往舞蹈藝術的一扇窗。
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疫情持續緩和，特首林鄭月娥宣佈恢復部份公共服務，但不包括政府表演場館。康文署指，五月底之前不會重開各表演場地。據悉，如疫情持續好轉，當局或最快六月一日重開部份劇場、音樂廳、舞蹈場地等，預計文藝表演最快...
2020-04-29
新冠疫情之下，中國電訊設備生產商華為副董事長孟晚舟的引渡聽證會以視像會議方式舉行；最高法院副首席大法官同意就案件中的雙重犯罪問題裁決前三天，會預先通知控辯雙方，而下次聽證會日期在六月十五日舉行。 現年...
2020-04-29
東京奧組委主席昨天表示，如果來年新冠病毒的疫情仍然得不到控制，此前推遲的日本東京奧運會將被取消。而日本醫師會會長亦於同日表示：「未開發出有效疫苗，（奧運）就很難舉行。」 據報，在接受《日刊體育》採訪時...
2020-04-29
上水大型洋房屋苑天巒，是次精選一座3房3套房洋房，面積1806方呎，廳堂採躍式設計，大廳以白色為佈置主調，簡約明亮，屋外連逾千呎私人花園，花園鋪有草地，正與周圍的大樹融為一體，綠意盎然。 上水...
2020-04-29
滙控（005）公佈首季業績，截至今年3月底止，季度列帳基準除稅前利潤32.29億美元，按年倒退48.03%，較市場預期為差。在環球經濟遭受新冠疫情重創下，滙控撥備預期信貸損失激增四倍，至30.26億美...
2020-04-29
新冠肺炎疫情令各地聯賽延遲收季，連帶夏季轉會窗亦要順延。據報英超有意在所有歐戰於八月底完成後，到九月一日才開啟轉會市場，但關閉時間仍有待各隊協商，消息指國際足協也願意協助各國聯賽自由安排轉會窗的時間。 目前英超預料於六月初重啟，戰至七月底完季，而歐戰就預計八月初復賽，二十九日完成歐聯決賽，全季正式煞科，故傳統於七月開始的轉會市場要改期。據指英超賽會和各隊有意待所有賽事完成，於九月開放轉會市場，但由於下季英超打算在九月中開始，故關閉時間仍要商討，國際足協也樂意提供協助。 槍手搶閘重開訓練場 英超群雄就已陸續復操，阿仙奴周一率先重返訓練場，據英國媒體拍到的片段可見，...
2020-04-29
新改良現代Ioniq Electric電動車上周末正式開售，亮點是換上更大容量38.3kWh鋰電，續航力由舊版280km（NEDC標準）提升至311km（WLTP標準），車廂數碼化配套同時升級，「一換...
2020-04-29
33歲無線「新一代姣精」朱智賢被拍到背緋聞男友謝東閔，山上密會人夫兼準人父黎振燁，兩人在車廂偷食蛋糕，疑爆四角關係。不少粉絲擔心謝東閔受情傷，安慰他不值得為朱智賢傷心。事隔一日的謝東閔，在回覆傳媒查詢...
2020-04-29
香港是一個高度商業化社會，但並非一個文化沙漠，各藝團的表演，包羅音樂、舞劇、話劇、戲曲、前衛創作等，琳琅滿目。但由去年中起，各類演藝活動大為失色，先受反修例風波影響而腰斬，繼而受後新冠肺炎疫情打擊，政府關閉大小場館，各藝團全面停演，大批工作人員零收人，非常慘情，公眾亦失去文化生活，情況不理想。近日疫情趨向緩和，康文署應研究重開各劇院、文化中心的可能性，讓香港回復多姿多采的文化生活。 藝術表演，每場觀眾至少數百人至一、二千人，在疫情肆虐下，康文署封閉各場館，無可厚非，也是必要的抗疫防疫措施。但隨著多天以來零確診，政府開始放寬管制，率先於下周一重開博物館，與外國做法一致，因為博...
2020-04-29
同班同程賽事，沙田的賽事水準會稍高於谷中，大致上沒人會反對，所以慣跑沙田的馬轉戰跑馬地，一般都有優勢，問題只是沙田與快活谷有完全不同的馬場特性，無論彎位弧度或場地軟硬度都不同，再加上有日夜賽之別，未必...
2020-04-29