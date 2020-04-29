﻿新生代女藝術家系列⑤ 異地共舞 黃翠絲

從澳門隻身來港的黃翠絲，在香港演藝學院主修現代舞，宛如打開一道嶄新的門，探索自由的身驅。這數年來，她與舞蹈上的夥伴，也是生命的伴侶，一起探尋雙人舞的可能性，並開創了屬於二人的MW舞蹈劇場，持續地以身體來描畫生命的痕跡。既作為舞者也是編舞家、雙軌並行的她，依舊思考如何以舞蹈形式來說故事。



黃翠絲憶述，小時候在電視上看到翩翩起舞的畫面，尤是喜愛，暗暗種下學習舞蹈的念頭。直到中學，她轉而接受數年中國舞的中專訓練。「但我真真正正接觸現/當代舞，是到了香港入讀香港演藝學院才開始。」在演藝學院的學習，與過去在澳門的中專訓練大相逕庭，好像能親身接觸不同的藝術家，也認識了當代舞的不同元素，為她打開通往舞蹈藝術的一扇窗。



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