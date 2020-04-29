﻿護膚網站 節日優惠

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2020-04-29 列印
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　　大家近日減少了外出活動，網購變相成為生活一部份，不少品牌亦陸續加入網購行列，好像集合世界各地知名護膚品牌的Zoe by Profex，便推出了官方網購平台，讓大家安坐家中享受購物樂趣，當中以希臘天然品牌KORRES及土耳其大馬士革玫瑰品牌gülsha最為熱賣，極受喜愛天然護膚人士追捧。而母親節期間，多款護膚套裝會以優惠價發售，特別推介KORRES×gülsha口罩肌護理套裝，包括gülsha晨露純玫瑰活肌水、KORRES乳酪益菌卸妝潔面乳及KORRES乳酪益菌即效紓緩面膜，套裝以優惠價$259發售（原價$456），是送禮精明之選。文︰Angel

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