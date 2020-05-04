Fujifilm X-T4 6.5級五軸防震

年初至今，Fujifilm先後推出了X100V及X-T200兩款新作，不過廠商未有放慢步伐，日前帶來了X系列無反相機新旗艦X-T4，除了改用旋轉式LCD芒方便自拍，功能亦有不少提升，包括內置五軸IBIS機身防震，曝光補償達6.5級，加上對焦速度及連拍提升至0.02秒及每秒15張，整體影拍表現更趨專業。



文、圖：B1807



查詢：Fujifilm/2406 3225



0.02秒對焦 15fps連拍



事實X-T3推出不過一年半，如今交棒給X-T4，看來Fujifilm產品周期愈來愈短。話雖如此，X-T4由外到內均有不少升級，如同時把兩代拿上手，會發現新作重一點，大概是機身加入了內置防震系統的關係。新作是X-T系列首款具備IBIS機身防震系統的型號，檢測精密度是同廠X-H1的八倍，組件做得更細更輕，配合同廠大部份XF/XC鏡頭都可提供高達6.5級防震效果，其餘亦有5級至6級不等，不管拍攝動態場景或夜間拍片，均可加強畫面穩定性。



防震出色，X-T4的對焦反應及連拍速度亦有提升，全因採用新開發的焦平面快門，加上全新演算化，自動對焦由上代0.06秒縮短至0.02秒，追焦同樣有改善，官方表示追蹤成功率足足多了一倍。使用機械快門時，連拍亦由11fps提速至15fps。



反芒自拍 電池容量加碼



話說回來，X-T4沿用2,610萬像素APS-C感光元件及X-Processor 4影像處理器，電子觀景器依舊是0.5吋OLED芒，LCD芒又是3吋觸控，但廠商加入三種顯示模式，分別是針對低光拍攝預覽的「弱光優先」、顯示更多細節的「解析度優先」，以及令畫面更流暢的「影格率優先」。對拍友來說，更實用的改動來自LCD芒，由以往只能上下翻揭，變成完全向外翻出，並作接近360度旋轉，取景構圖靈活不在話下，如今自拍更是無難度。值得一提的是，X-T4採用新開發的NP-W235電池，容量比系列之前所用的NP-W126S多1.5倍，正常模式可拍攝約500張相片，切換至省電模式更可拍得600張，要是加裝可額加放置兩枚電池的直度手柄VG-XT4，更可一次拍攝最多1,700張相片。



功能方面，新作一如以往帶來新的菲林模擬模式──ETERNA Bleach Bypass，這種源自傳統沖印底片的效果，可呈現低飽和度及高對比色彩，營造獨特的風格色調。此外，在白平衡選項中，除了「自動」，增加了在日光燈下還原自然白色的「白色優先」，以及色調偏暖的「環境優先」。說到拍片，X-T4終於支援4K/60p 10bit錄影，全高清拍片則提速至240fps，輕易拍出10倍速慢動作，手持拍攝時更可開啟DIS數碼影像穩定功能。



感光元件：2,610萬像素APS-C



鏡頭接環：Fujifilm X mount



觀景器：0.5吋OLED



LCD芒：3吋可揭式



儲存媒體：SD/SDHC/SDXC×2



體積/重量：134.6×92.8×63.8mm/526g



售價：$13,999（淨機身）



$16,499（連XF18-55mm鏡頭）



$18,499（連XF16-80mm鏡頭）