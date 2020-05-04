庫肯霍夫 繽紛滿園

當習以為常的東西一旦失去，大家才知道擁有的幸福！好像每年春季都會在荷蘭庫肯霍夫（Keukenhof）公園盛放的百萬朵鬱金香，今年花色雖然依舊繽紛悅目，可惜公園卻因疫情關係休園，大家只能透過網上頻道賞花了！文：Rachel 圖：星島圖片庫



荷蘭的春天，向以盛放的鬱金香最讓人着迷，特別是距離阿姆斯特丹約一小時車程的庫肯霍夫公園，更被譽為世界最大的花卉展示場，在廣達三十二公頃的土地上，植有大約七百萬株花朵，當中又以鬱金香最多，開遍連綿數公里的花田。庫肯霍夫公園鬱金香的花期一般由3月中旬至5月中旬，今年花期依舊，卻因疫情關係，整個花季都要面對閉園命運，欲現場觀賞，只有寄望明年了！



世界最大七彩花田



說到這個傳奇般的庫肯霍夫花園，原來已有數百年歷史，公園一帶在十五世紀曾是女伯爵Countess Jacoba van Beieren狩獵的地方，當年她在後院開闢一個農園，種植烹調用的蔬果及香草，並將園地命名為Keukenhof，意謂「廚房花園」。1949年，一群來自附近的利瑟鎮（Lisse）的花農，欲為買家及遊客創造一個開放式的花卉展示場，便在庫肯霍夫公園一帶大規模種植鮮花，由於參加的花農愈來愈多，花田面積愈見壯大，園內的鮮花品種也愈見多樣化，終於發展成為今天的規模。現時每年園內都種植有逾千種類的鬱金香，紅橙黃紫，花色各異，另外還有風信子、水仙花、蘭花、玫瑰及康乃馨等等，將整個庫肯霍夫公園變成迷人的花花世界，據說每年都吸引逾百萬遊客來訪。



由於花園面積偌大，遊客除可徒步賞花，也可租來單車或乘坐遊覽船穿梭花田間，盡顯優哉悠哉的閒逸。至於小朋友更不怕悶，因為園內有大迷宮可供挑戰，也可來到動物區探訪綿羊，悉數樂趣無窮。



網頁：keukenhof.nl/en