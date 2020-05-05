天空之城 秘魯馬丘比丘

秘魯（Peru）這個南美國度，近年備受香港旅客追捧，尤其是有「天空之城」之稱的馬丘比丘（Machu Picchu），更被不少人視為人生必遊景點之一，馬丘比丘位於安第斯山脈海拔二千多米的高山上，因位置神秘及歷史背景獨特，加上未解謎團眾多，對喜歡探秘及遊覽古迹的人來說，確具極大吸引力！文：Rachel 圖：星島圖片庫



印加遺址 隱沒三百年



位於南美洲的秘魯，早前因為防止疫情擴散而突告鎖國，導致包括香港人的許多遊客滯留當地。當時許多港人都是身處庫斯科（Cusco），全因這個被譽為昔日印加帝國古文明之都，正是通往「天空之城」馬丘比丘的重要樞紐，這些滯留人士，相信都是因着馬丘比丘而來，因為由此乘坐火車或巴士，最快三個多小時便可抵達馬丘比丘下方的熱水鎮（Aguas Calientes），再轉乘登山巴士即可上山「朝聖」。



馬丘比丘隱於二千多米高的烏魯班巴（Urubamba）河谷，被連綿山峰包圍，地勢險峻。這裏被推斷是在十五世紀由印加帝國構建，卻在十六世紀中葉因西班牙軍隊入侵並消滅印加帝國後漸被荒廢，往後的三百多年更完全消失於歷史中。直至1911年，這裏才被美國探險家Hiram Bingham意外發現，他更透過著作《失落的印加城市》（《The Lost City of the Incas》），將古城重新展現人前，由於不知古城名字，Hiram Bingham便把古城命名為Machu Picchu，意指「古老的山」。



驚世建築 太陽神祭壇



至於為何當年印加帝國要在高山上建城，至今仍是眾說紛紜。由於印加文明並沒有創造文字，歷史只靠口傳，較肯定是這裏並非一座普通城市，全因高山條件並不適宜一般人居住，所以有人推論這裏應是宗教場所，主要用作拜祭印加人尊崇的太陽神因蒂（Inti）。



整個馬丘比丘遺址面積約十三平方公里，大致可分為神聖區、祭司居住的貴族區，以及作為平民居所的通俗區，推測高峰期曾住有祭司及平民等七百多人。古城整體均以巨大的石塊構建，其中以神聖區面積最大，也保留了最多的珍貴遺迹如栓日石、太陽廟及三窗之屋等。



網頁：www.machupicchu.gob.pe/inicio