窩心母親節 南法Ratatouille自家煮

母親節將至，最大驚喜想必是親自下廚，為媽媽送上愛心大餐，倍添節日溫馨。法國家傳戶曉的雜菜煲Ratatouille，香氣撲鼻且軟膩香甜，佐以Riz Jaune黃米飯，化身樸實窩心的Comfort Food。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



傳統尼斯雜菜煲 Ratatouille



少時在法國南部尼斯修讀法語，房東燉煮的地道雜菜煲Ratatouille，鍋蓋一開，滿屋馥香，鍋中香草番茄瓜菜的精華共冶一爐，香甜美味，滋味滿瀉。據說Ratatouille（Touiller法語意指：攪拌）源於十八世紀，期後演變為以番茄、洋葱、甜椒等瓜菜，配合香草大蒜提味的地道雜菜煲。傳統烹調將瓜菜切丁，分類輕輕炒香，確保食材風味，再分層組合燉煮。另一簡易版本，則直接將瓜菜一拼入鍋先炒後蓋煮。



至於Fifi分享是當年在法國尼斯房東的食譜，做法省時便捷，且有別傳統菜瓜全部切粒，房東將洋葱切圈、甜椒切條及瓜類切片，增添口感富層次。烹調時底層洋葱香氣為上層甜椒添風味，再疊上水份較多的番茄，融合香草大蒜，為下層甜椒添香甜軟膩。與此同時，用另一煎鍋，香煎意大利青瓜和茄子鎖緊肉汁，再放回深鍋一拼燉煮。燉煮期間渾室葱蒜香氣，菜瓜自身水份和甜美相互交融，無添加菜煲盡是天然精華，風味迷人。若親人嗜肉，在煎洋葱時可混入免治牛肉輕炒，再依食譜層層疊上瓜菜，化身葷菜版本的Ratatouille。



香氣撲鼻 黃米飯



法國人普遍喜歡以麵包、麵條或黃米飯配搭Ratatouille。Riz Jaune黃米飯常見於西班牙及摩洛哥料理，白米飯配合薑黃（Tumeric）或番紅花（Saffron）或胭脂樹紅（Annatto）烹煮，增添香味色素。華人無飯不歡，因此以Riz Jaune配搭，除了薑黃，更額外混合洋葱粒、大蒜粉和香葉增添辛香。



Ratatouille普羅旺斯雜菜煲



材料（2人份）



洋葱（切圈） 1個



紅、青、綠甜椒（切條） 各1個



番茄（切四瓣） 約2-3個



大蒜（切片） 3瓣



意大利青瓜Zucchini（切片） 2條



茄子（切片） 1條



橄欖油 6湯匙



百里香/羅勒 小束



香葉 1片



海鹽



做法



做法



1.橄欖油入厚底深鍋，洋蔥圈中火煎至金黃，按次序先放入三色甜椒，再放番茄，並以海鹽調味，撒下香葉、百里香及羅勒，蓋上蓋燉煮30分鐘。



2.燉煮（1）的同時，用另一平底鍋，注入橄欖油香煎意大利青瓜、茄子，直至軟身，約10分鐘，備用。



3.將香煎意大利青瓜、茄子（2）注入（1），蓋上蓋，再燉煮10分鐘。



（葷菜版本：煎洋葱時另加免治牛肉輕炒）











Riz Jaune薑黃米飯



材料（2人份）



白米飯（清洗）1杯



開水 1杯



橄欖油 1湯匙



洋葱（切粒） 1/8個



香葉 1片



薑黃粉 1茶匙



海鹽/黑胡椒 各1茶匙



香葉 1片（按口味）



大蒜粉 1/2茶匙（按口味）



做法



混合所有材料，最後放入香葉，用飯煲煮熟。