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優雅喱士設計 口罩時尚

2020-05-06 列印
優雅喱士設計 口罩時尚
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　　口罩是當下的防疫必備物，不過人人在口罩下生活，感覺極為沉悶，有時候連打扮都懶得費心機，生活了無生氣。最近Pink Cloud Affair新創了Cloud Fairies喱士口罩配飾，以復古喱士為素材，質料輕柔細緻，適合外加於日常使用的保護性口罩外，大概可以在這期間給大家口罩時尚新點子吧。喱士口罩糅合神秘、性感及優雅的特質，個人認為派對、宴會，甚至是閨密約會，都大派用場。文︰Angel

售價︰$380起

查詢︰www.pinkcloudaffair.com
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