母親節 窩心大餐

母親節（5月10日）將至，大家如何慶祝？除買禮物、送康乃馨，帶媽媽吃頓豐盛飯宴也是不錯選擇。坊間餐廳為吸引客人，除以各種矜貴食材作招徠，亦有推出營養豐富的中式素膳，最適合女士品嚐，還不趕快訂位，以美食與媽媽歡度佳節。



文：KaKa 圖：受訪餐廳提供



今個母親節，坐擁維港美景的香港瑰麗酒店各家食店特供應一系列應節美饌，推介Holt's Café的豐盛早午餐（每位$788）。客人可先品嚐冰鎮海鮮、煙三文魚、中式及西式熱盤等，打開胃口，主菜可選香烤肉眼扒、香煎龍脷柳及避風塘炒魷魚，豐富滋味。另加$100可盡情暢飲意大利汽酒及啤酒，或加$200無限量添飲香檳。餐廳晚餐佳餚同樣令人期待，滋味菜式有海鮮拼盤、蘆筍沙律及法式芝士焗龍蝦等。現凡在Holt's Café享用母親節特備菜式，母親可獲贈鮮花一束，以及香檳與雲呢嗱朱古力禮盒。



應節Brunch 精美素膳



新派中式素食餐廳「李好純」，於5月9日（六）及10日（日）午市及晚市推出四道菜母親節嚐味套餐，每位收費$298（兩位起），凡享用套餐的客人可免費獲贈康乃馨，為媽媽送上驚喜。套餐先奉上「開開胃」前菜系列，可從「開卷有益」、「黃金島」選擇一款，前者以春卷皮包裹切成條狀的酸青瓜、紅菜頭、冬菇、甘筍和椰菜煎香，配搭酸甜的海鮮醬，讓人胃口大開。後者為中式薄罉，當中加入近年大熱的鹹蛋黃，配搭營養豐富的羽衣甘藍及蘆筍，口感豐富。



接着送上「細細粒」系列小食，必試「餡大包鮮」，是泰式生菜包的素食變奏，屬純素丶不含五辛及麩質的菜式，內有豆渣粒、泰式醬汁及青檸，富東南亞風味。主菜為「大大件」系列菜式，可三選一，先介紹「意形肝菌」，香味濃郁的黑松露醬汁燴薏米飯，配以牛肝菌和雞油菌，飾上薄脆巴馬臣芝士品嘗。另外兩款主菜，分別為杏鮑菇丶菠蘿及甜梅汁炮製的「咕嚕梅妹」，以及用腐皮丶百頁豆腐丶枝豆丶本菇及海帶湯煮成的「豆在腐中泣」，各有不同風味。最後以「甜絲絲」系列甜品作結，可選招牌「山楂樹之戀」，以自家製的山楂蘋果雪葩搭配朱古力海綿蛋糕及意大利軟芝士，擺盤精美，清新香甜。客人亦可選富東南亞風味的「椰來芒」，以紫糯米搭配椰子烏冬和芒果蓉，口感綿密軟糯，令人無法抗拒。



查詢：Holt's Café /3891 8732、李好純/2881 1811