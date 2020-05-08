周末樂悠悠 海傍遛狗食Tea

愛犬一族時常要計劃周末遛狗去處，尤其在尖沙咀這些心臟地帶，想避開擁擠人潮談何容易。不過最近有朋友介紹，海港城海運大廈地面有家Pet Friendly的餐廳，室外雅座歡迎主人攜同寵物使用，不失為狗主與友人歎茶好地方。文：Kengi 圖：蔡建新



餐廳早於去年12月開業，是西班牙米芝蓮食府Amelia在亞洲的第一分店，由意大利籍大廚Paulo Airaudo設計菜單，主打創意的意大利料理。大概放狗人士都是來吃甜品與下午茶，特別推介幾款特色甜品，如招牌菜魚籽醬伴香蕉及冧酒雪糕，雖在各地Amelia均可品嚐到，但每個地方所使用的香料略有不同，屬於神秘配方，甜品師傅建議客人吃一口魚籽，再配一口雪糕與醬，又鹹又甜的口感交錯很有層次。另外，加入了雲尼拿籽的蛋糕配乳酪味Gelato甜品，當中放在蛋糕上的士多啤梨煎香了，使味道更出眾，惹人喜愛。值得一試的還有朱古力慕思蛋糕，以原始森林為題材，擺盤吸引，水果、食用花、脆片及開心果仁等，統統可跟軟心朱古力同吃，有質感又可口。



喜歡喝雞尾酒的朋友，不妨試試一款以汽酒與蜜桃果蓉混合調配的Bellissima，這名字源自意大利文，解作「美女」，帶酸且甜口味的有汽飲料，一向是夏天的消暑良品，最重要是杯中放了大朵玫瑰花作為裝飾，賣相奪目，打卡呃Like一流。不好酒的，也可點無酒精的Hakuna Matata，使用菠蘿汁及來自英國的Non-alcoholic Gin做材料，加入熱情果蓉與烏龍茶葉作裝飾，色香味俱全。