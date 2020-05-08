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回收玻璃瓶 輕鬆減廢

2020-05-08 列印
回收玻璃瓶 輕鬆減廢
回收玻璃瓶 輕鬆減廢
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　　近年大家對「環保」意識加強， 而不少企業亦加以宣揚，只要大家齊心協力，便可盡一分力減廢。最近香港嘉士伯團隊再次推行環保活動，與Carbon Coin Company合作研發「智能回收機」，成為全港首家提供自動化系統回收玻璃瓶的啤酒商，為玻璃啤酒瓶回收出一分力。此「玻璃瓶智能回收機」將陸續進駐商場、住宅區和酒吧區，市民現可於中環蘭桂坊、上水新都廣場、上水廣場三個指定的嘉士伯回收機，回收任何牌子啤酒玻璃瓶，並通過智能化電子平台換取獎賞或優惠券，着數多多，又可輕鬆減廢，何樂而不為？文︰Angel

查詢︰www.carlsberg.com.hk
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