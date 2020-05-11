﻿QLED 8K電視 聲畫完美配合

三星新一代QLED 8K電視系列終於抵港，兩大主力Q950TS及Q800T均配備二代8K量子處理器，影像升頻效果更佳，且支援最新8K AV1編碼，可以串流觀看《YouTube》8K影片，音效則加入全新OTS+功能，營造聲音定位更逼真的臨場感，聲畫完美配合。



超薄機身幼邊框



Samsung剛推出的2020年電視陣容龐大，除了QLED及Crystal UHD系列，還有多用途的The Frame及The Sero，全線系列多達11個，合共帶來32款新型號。當中最具話題的，離不開兩大QLED 8K電視生力軍──Q950TS及Q800T，前者備有85吋及75吋，後者則有82吋、75吋及65吋三種尺寸。旗艦定位的Q950TS機身僅厚15.2mm，掛牆後不佔空間，加上改用2.3mm超幼邊框，屏佔比高達99%，看起來近乎不存在。畫質方面，Q950TS內置第二代8K量子人工智能處理器，藉着分析及識別內容，自動將影像升頻至接近8K解像度，同時減少像素雜訊，畫面逼真細緻。由於Q950TS及Q800T均支援8K AV1編碼，故可直接串流觀看《YouTube》8K片，亦對應同廠Galaxy S20系列手機拍攝的8K影片，攝錄後複製至USB手指，便可以在兩部8K電視新作隨時重溫。



OTS+音效主體導向



畫面靚亦要音效配合，為此新QLED 8K電視加入了OTS+主體追蹤環迴聲效功能，除了左、右喇叭及內置低音，原來熒幕頂部新增一對向上發聲的喇叭，從而營造出聲音恍如跟着主體移動的逼真定位。功能方面，比較有趣的是可利用Android手機的Mirroring鏡像，在大熒幕同時投射手機畫面，如一邊看藍光影碟，一邊播放手機《YouTube》片，一家人不用再爭奪電視使用權。這個全新Multi-View功能預設多種分割畫面方式，亦可選用畫中畫模式。此外，Samsung近年為照顧不同用家觀看習慣，嘗試開發用途更加Lifestyle的新電視，好像熒幕可以靈活橫、直轉向的The Sero，當連接手機後，若然播放社交平台的直度影片，熒幕隨之旋轉至垂直，盡用整個畫面顯示。另外，可以變作畫框顯示藝術作品的The Frame，廠商將於下月推出2020年新版，尺寸可選65吋或55吋，重點升級是4K熒幕改用QLED面板。







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