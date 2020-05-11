﻿線上旅行新睇驗

香港疫情雖似漸露曙光，但在全球多國仍然推行禁足令的今天，出門外遊還是遙不可及的事情，Airbnb便乘時新增別開生面的付費線上體驗，由在地達人透過視像形式帶領大家進行多元化的趣味活動，即使留守家中，依然可體驗線上旅行、探索世界的樂趣！



說到Airbnb，大家可能立時想到民宿，原來這個人氣訂房平台在數年前已增設由在地達人帶領的原創趣味體驗供大家訂購，只是受到疫情影響，多逾四萬項的達人體驗活動均告無奈暫停，不過Airbnb卻想出新點子，讓留在家中抗疫的朋友可透過線上旅行形式，繼續跟隨一眾達人探索異國文化。



這項最新登場的線上體驗（網址：airbnb.com/online-experiences），Airbnb會協助一眾達人透過視訊會議平台，提供包羅萬有的體驗活動，訂購者只要登入相關網站，即可發現許多意想不到的特色選擇，當中包括跟日本僧侶一同禪修抄經、與蘇格蘭蘿夢湖農場的綿羊一起冥想，實在別開生面；另對動物愛好者來說，透過線上體驗，探望切爾諾貝爾核電廠區被遺棄的小狗，或是跟紐約卡茨基爾山脈被拯救回來的小山羊作遙距互動，均是窩心體驗。



趣味活動 五花八門



至於喜愛創作及藝術的朋友，便不妨參加三藩市的室內設計工作坊，或是在紐約藝術家指導下一起體驗素描樂趣。更難得的是大家還有機會透過多元化的網上體驗活動跟頂級運動員交流心得，原來不少前奧運選手均已加盟Airbnb成為體驗達人，當中更包括冠軍級人馬，好像英國約克郡的奧運選手Alister Brownlee便會跟大家一起踏單車，洛杉磯的有舵雪橇（Bobsled）奧運選手Lauren Gibbs則會跟大家暢談成為運動員的心路歷程，美國游泳金牌得主Breeja Larson則會指導大家如何建立人生目標，所以縱然安坐客廳，同樣有所得着！



文：韋利 圖：Airbnb