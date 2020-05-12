﻿澳洲疏芬山淘金村

黃金有價，原來還是促進澳洲近代經濟發展的要素之一，話說十九世紀維多利亞州發現金礦，孕育出疏芬山（Sovereign Hill）這個淘金名鎮，現時鎮內便重現一條淘金村，讓訪客體驗當年的淘金激情。



十九世紀 黃金小鎮



說到黃金這種吸引不少人投資避險的貴金屬，早在十九世紀便曾在全球掀起一股淘金熱，熱潮最初在1840年代由美國三藩市開始，並在1850年代蔓延至南半球的澳洲，教兩地猶如坐上了黃金列車，經濟得到高速發展。當時世界各地便有包括華人的大量勞工湧向這兩大淘金熱點，為與「舊金山」三藩市作區分，澳洲墨爾本便被稱為「新金山」，而當地的金礦大多集中在墨市附近的小鎮，其中一個便是大約個半小時車程可達、位於巴拉瑞特（Ballarat）的疏芬山。



百多年後的今天，疏芬山的金礦早被淘空，但為展示這段輝煌歷史，當地政府特意在舊礦場附近興建一條復古村，重現當年的淘金歲月。整條小村佔地約十五公頃，由繁華的主街道、工人聚居地、礦場及河流等構成，主街道上的店舖，包括雜貨店、香料店、服飾店、麵包店、餐廳及銀行等等，悉數按照當年模樣打造，售賣的也是以復古商品為主，配合穿上古雅維多利亞服飾的工作人員，置身其中，確有時光倒流的感覺。



據說昔日的疏芬山金礦存量極豐，就是走路時也動輒會踢到金塊，難怪能吸引大量工人湧至，他們受僱淘得黃金後，也會獲得部份作為酬勞，再透過鎮上的銀行寄回家鄉。復古村的銀行便掛有當年的金價表，原來1851年每盎司黃金價值約3英鎊，來到今天已漲價逾四百倍了！



河邊親嘗 淘沙取金



若有興趣一嘗淘金樂，更可來到復古村的河邊，那裏擺有鐵盆供大家取用，只要到河中盛來沙子，即可慢慢淘金，我試後發現真能淘到丁點金沙呢！至於淘得的金沙還可放進玻璃管內帶回家作紀念。淘金後，大家還可在旁邊的冶金場一睹價值二十多萬港元的金條誕生過程。



有興趣的還可付費參加礦洞之旅，深入地下礦場遊覽，又或參加夜間節目AURA，戴上3D眼鏡欣賞大型燈光投射表演，體驗猶如親臨採礦現場的震撼，只是因應疫情，復古村暫時休業，大家不妨待疫情完結前來一遊呢！



查詢：sovereignhill.com.au



文：Rachel 圖：Rachel、網上圖片 鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局