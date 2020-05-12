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﻿簡易煮經典意菜

2020-05-12 列印
正宗羅馬蛋汁意粉 意大利麵食的起源眾說紛紜，有說西元前已經有古早版本Lasagne千層麵——Lagana的相關記載，直至十三世紀亁麵條的誕生而普及，繼而成為意大利的國民主食。至於拌麵醬汁普遍以番茄或芝士雞蛋為基調，前者清新醒胃，後者樸實窩心。蛋系麵條拌醬而言，源於40年代羅馬的Carbonara，可說是那不勒斯Cacio e Uova（意大利語意旨：芝士和雞蛋）拌麵醬汁的延續，兩者區別在於Carbonara沿用Guanciale慢煎，迫出香料鹽醃風乾豬面頰粒的鹹風油甘，配合芝士蛋汁拌麵條；
﻿簡易煮經典意菜
做法 1.煲煮1鍋水，加食鹽，按包裝指示煮意大利粉到煙韌。 2.以中火煎煮Pancetta至逼出油香，拌入意粉。 3.將芝士雞蛋拌勻，再注入（2），離火拌勻。按口味加黑胡椒碎及芝士碎。
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        意大利美食令人垂涎，無論麵條、薄餅或Gelato雪糕均味美吸引。源於羅馬的Carbonara深入民心，純蛋汁混合芝士作醬烹調簡易，不消10分鐘便做出一頓樸實無華的家常便餐，配合甜酸醒胃的Bruschetta香草番茄沙律開面多士，風味迷人。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）
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