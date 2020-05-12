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﻿清新開胃 Bruschetta

2020-05-12 列印
Bruschetta羅勒番茄開面多士 A. 羅勒番茄 香蒜（切碎）2瓣 車厘茄1.5杯 橄欖油4湯匙 Balsamic Vinegar意大利陳醋2湯匙 羅勒（切碎）2湯匙 百里香1.5湯匙 海鹽/黑胡椒碎 B. 烘麵包 法式麵包（切成1cm厚）1條 （香蒜浸）橄欖油2湯匙 材料 （2人份）
﻿清新開胃 Bruschetta
做法 1. 橄欖油香煎蒜粒，逼出香氣，混合（A）羅勒番茄所有食材，冷藏30分鐘。 2. （B）蒜頭開邊先擦法式麵包，再掃上橄欖油，烘焙至金黃色，待涼。將（1）放上烘麵包。
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　　源於十五世紀的意大利前菜Bruschetta，是先以香蒜擦麵包，後抹橄欖油，再經烤熱，配合羅勒番茄的前菜，集前者幽香和後者酸甜，香氣四溢且風味迷人。

　　至於剩下的羅勒番茄餡料可當廚餘三食，Fifi最愛以2：1橄欖油對意大利陳醋的比例，再混入微澀的火箭菜，炮製羅勒番茄沙律當下餐頭盤；或拌入紅椒粒及去籽辣椒粒，當薯片沾醬；或配搭烤魚柳當主菜配料，食材盡用，識食惜食。

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