﻿首批到港 Cayenne S Coupe勝在有型

購買保時捷Cayenne S Coupe主要原因，我認為是貪其斜背矮身設計更加獨特有型，而且車價（$1,577,000起）相比普通版只貴約八萬元，感覺更吸引。



Cayenne S Coupe斜背版車頂較普通版降低20mm，A柱更加傾斜，兩邊車尾沙板加闊18mm，還有自動升降及伸展的尾翼，跑格鮮明。測試車加有多項原廠配件，最具話題是Lightweight Sport Package，車頂改用了碳纖維製作（旨在減輕重量及降低重心），還有22吋胎軨及Alcantara車廂配飾，另外也添置了四輪轉向功能，落地價超過210萬元，值不值得見仁見智！



車廂格局跟普通Cayenne S沒不同，後排頭頂空間因為車頂降低稍為減少，加上改用碳纖維車頂便沒有玻璃頂，乘坐開揚感不及普通版。



440ps馬力2.9公升V6雙Turbo力量強悍而且順暢，即使車身龐大，在四驅、四輪轉向、主動氣壓懸掛協助下，攻彎出奇平穩，車身沒多傾側，重心較普通版為低，重量慣性也較小。它是一輛快勁、好彎、舒適和有型的高性能SUV，約160萬元定價不算太貴，只是欠了一種激情澎湃聲效享受，或者我是死忠派保時捷911支持者，對其他系列始終有點偏見。



Cayenne S Coupe規格



引擎：2.9公升V6雙Turbo



馬力/扭力：440ps/51kgm



傳動：8速自動波，四驅



0至100km/h：4.9秒



售價：$1,577,000起



查詢：2926 2911



文、圖：彭志揚