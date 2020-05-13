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﻿首批到港 Cayenne S Coupe勝在有型

2020-05-13 列印
■新車額外配上後輪轉向功能，攻彎超級靈活。
■測試車配上Lava Orange專色，以及加有Lightweight Sport Package等，落地價超過210萬元！
■碳纖維車頂旨在減輕重量和降低重心。
■車廂跟普通版沒分別，軚盤改以麖面物料包裹。
■座椅中央以古典911格子布料包裝，測試車後排為雙座格局。
﻿首批到港 Cayenne S Coupe勝在有型
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        購買保時捷Cayenne S Coupe主要原因，我認為是貪其斜背矮身設計更加獨特有型，而且車價（$1,577,000起）相比普通版只貴約八萬元，感覺更吸引。

Cayenne S Coupe斜背版車頂較普通版降低20mm，A柱更加傾斜，兩邊車尾沙板加闊18mm，還有自動升降及伸展的尾翼，跑格鮮明。測試車加有多項原廠配件，最具話題是Lightweight Sport Package，車頂改用了碳纖維製作（旨在減輕重量及降低重心），還有22吋胎軨及Alcantara車廂配飾，另外也添置了四輪轉向功能，落地價超過210萬元，值不值得見仁見智！

　　車廂格局跟普通Cayenne S沒不同，後排頭頂空間因為車頂降低稍為減少，加上改用碳纖維車頂便沒有玻璃頂，乘坐開揚感不及普通版。

　　440ps馬力2.9公升V6雙Turbo力量強悍而且順暢，即使車身龐大，在四驅、四輪轉向、主動氣壓懸掛協助下，攻彎出奇平穩，車身沒多傾側，重心較普通版為低，重量慣性也較小。它是一輛快勁、好彎、舒適和有型的高性能SUV，約160萬元定價不算太貴，只是欠了一種激情澎湃聲效享受，或者我是死忠派保時捷911支持者，對其他系列始終有點偏見。

Cayenne S Coupe規格

引擎：2.9公升V6雙Turbo

馬力/扭力：440ps/51kgm

傳動：8速自動波，四驅

0至100km/h：4.9秒

售價：$1,577,000起

查詢：2926 2911

文、圖：彭志揚
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