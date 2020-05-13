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﻿Sogo周年賞 彩妝品減價攻略

2020-05-13 列印
﻿Sogo周年賞 彩妝品減價攻略
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　　近日各行各業的商舖都推出多重優惠，精明消費族又豈能錯過！要數當中最筍優惠之一，定必是Sogo三十五周年賞，活動將於5月15日開始，而彩妝品將會是女士主攻貨品，例如NARS Cosmetics推出多款限定皇牌底妝、護膚及彩妝優惠套裝，部份套裝更低至二折！入貨抵買之選有Afterglow胭脂組合套裝及眼影組合套裝，前者包括胭脂組合、迷你持久顯色眼線筆及迷你絲絨霧面唇膏筆，由原價$1,317減至$520；Afterglow眼影組合套裝則於第二階段（5月22日起）推出，包括眼影組合、迷你防暈染眼影底霜、迷你絲絨霧面唇膏筆，由原價$2,539減至$520。文︰Angel

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