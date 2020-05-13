﻿藝術與魔法

藝術與魔法之間，究竟有着甚麼關連？或許看一看由郭瑛策展的聯展「煉法社」，就會知道。



一直以來，魔術都被視為人們使用無形力量改變可見世界的願望。藝術與魔術兩者之間，展示了自然的隱藏法則，也藏着社會現實的複雜層次。



聯展「煉法社」展出由藝術家陳維、郝敬班、林東鵬、王拓及楊沛鏗的作品，現於刺點畫廊展出，展期至5月30日。策展人郭瑛借用了十九世紀初神秘學家和儀式魔術師阿萊斯特．克勞利的「magick」概念，作為「了解自己和自身狀態的科學」，並比較研究藝術實踐中的同樣理解。



例如林東鵬的大型動態影像裝置《大逃亡》（2020），是今次展覽特別委託的作品。林東鵬參考了街頭魔術師哈利．胡迪尼的大膽脫逃術表演，製作流動的走馬燈投影，投射出想要逃離其出生地的社會動盪和病毒性狂熱的願望。



另外，陳維亦精心策劃了城市奇幻和戲劇性的場景，創作跨越攝影和混合媒體裝置。作品包括霓虹燈裝置《浮沉（香港）》（2020），用以回應中國和香港的當代社會狀況。



郝敬班的最新錄像作品《Opus One》（2020），則追訪一對年輕中國男女掌握搖擺舞的狂熱追求。而王拓的最新錄像和繪畫《共謀失憶症》（2020）記錄了現在與歷史過去、人類與超自然生物之間的複雜關係。這些作品就像魔術表演一樣，為相信另類現實的人提供了心理出路。



文︰Art PaPa 圖︰網上圖片