﻿本地初試 GLB250熱賣五大條件

平治GLB250 4Matic上月開始在港預售，據聞反應相當熱烈，可能因為它符合時下熱賣SUV玩樂車五大條件：一線名牌、實用七座、好力四驅、配套豐富，以及高性價比！



用五十萬元買輛GLB250 4Matic七座位四驅小型SUV，老實說不用試車了，相信選擇不會怎樣錯吧。那麼試駕後會如何？可能會令你花費更多去添置不同原廠裝備！



首先，GLB250加速力量很充沛，一般人毋須要考慮AMG GLB35了（我則例外），車子駕乘感很舒適，操控感比GLC輕巧敏捷，車身體積也不會太過高大，穿梭狹窄街道或停車場格外輕鬆，原車已備有自動泊車輔助連後泊鏡頭系統。



測試車加有Multimedia+套餐（連稅$29,600），當中包括玻璃頂、升級音響、手機接駁及氣氛燈裝備，配合原有人造皮椅（標準椅賣相比Sport座椅更高級）、雙數碼錶板、MBUX人工智能系統及Keyless免匙功能等，設施已夠滿意。最尾排如坐成年人腳位較緊密，它始終是一款5+2座位SUV，閒時把中排滑移至最後，則可換來超闊落空間。



假如我自己買，會傾向選購AMG套餐（連稅$49,100），貪其內外跑格包裝和19吋胎軨，賣相更靚仔！



GLB250 4Matic規格



引擎：2公升直四Turbo



馬力/扭力：224ps/35.7kgm



傳動：8速半自動波，四驅



耗油量：7.2L/100km



售價：$499,800起



查詢：2895 7339



文：彭志揚



圖：William