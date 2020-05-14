﻿新潮食館精品粵菜

在香港有逾百年歷史的蛇王芬，由專賣蛇酒、蛇羹發展至供應燉湯、小菜的粵式小館，迄今傳承至第四代，是本地具代表性的家庭式經營食店之一。這家老店最近開設全新品牌四季芬芳，以本地傳統粵菜為基礎，加入創新元素，帶來令人回味無窮的港式美饌。



用心製作 選擇多元化



吳煋姿（Gigi）一直堅守祖輩傳承下來的飲食理念，機緣巧合下認識了天天飲食集團行政總裁Charles（蔡敬庭）。雖然Charles是個愛跳出傳統框架、嘗試新事物的人，但與Gigi一樣，對食物出品要求嚴謹，因此一拍即合，將蛇王芬的懷舊菜改良，開設全新品牌四季芬芳。Charles表示，蛇王芬是本地著名老字號，店內燉湯、蛇羹、小菜及臘腸等，皆是具代表性的港式美食，但未必能迎合年輕人，因此他們花點心思及創意，保留精髓之餘，將老店活化，為菜式帶來全新體驗。兩人先從餐廳環境入手，以大紅大綠為主調，一改中菜食館單調的用色，配合門口及牆身的霓紅燈設計，既新潮又有時代感，令人眼前一亮。



至於菜式價錢，比蛇王芬大眾化，午市除供應散點餐單，還有價錢實惠的自選套餐及蒸飯，附上招牌老火湯外，亦可加錢配上招牌原條臘腸。價錢便宜了，但食物沒有將貨就價。Gigi指，湯底沿用老店配方，將竹蔗、老雞、排骨及豬骨熬足一日，再加入花膠及雞腳，令湯底更加濃郁滋味。為迎合年輕一代口味，餐牌上的蛇肉、蛇羹及蛇湯菜式，都可以烏雞代替，選擇更加多元化。



雖然店舖屬全新概念，但Charles認為保留地道特色亦很重要，於是與另一百年老字號同珍醬油合作，度身訂造一款味道鮮香的醬油，除作調味外，亦調校成煲仔飯的豉油。餐廳另聯乘本地手工少爺啤及蛇王林，推出四季芬芳版本的手工啤及蛇酒，帶來百分百的香港人味道。



四季芬芳



地址：沙田沙田正街2至8號



新城市廣場三期3樓363A號舖



查詢：3108 2196



文：褚愛琪 圖：何健勇