﻿蓮麻坑礦洞 打卡秘景

不少朋友喜歡周末到郊外呼吸清新空氣，四出尋找風景優美的「打卡」勝地，順道在社交網絡開心Share。最近小編便跟行山經驗豐富的朋友，探索沙頭角邊境之秘景——蓮麻坑礦洞，從隱秘的林路沿着邊境遊走，原來極具挑戰性！



說到蓮麻坑這礦洞的歷史，昔日曾經有開探鉛、黃銅等的記錄，礦洞早已被荒廢，而礦山附近則有個蝙蝠棲息地，被漁農自然護理署列為「具特殊科學價值地點」，在電子地圖及正規地圖上也有顯示其位置。



窺看碉堡建築



不過對於想探索蓮麻坑洞穴的人來說，尋找蝙蝠並非主要目的，前往六號礦洞「大廳」的入口才是目的地。前往的方法有幾種，高手會從沙頭角口岸經山咀村的山路而上，此路線包含不少有趣元素，初段山徑有戰爭時期遺留下的戰壕遺跡，順道可探索有趣的麥景陶碉堡。說到這碉堡，是大約在1949年至1953年間建設的警崗，全港共有七座，是殖民時代用以監察邊境，雖然已被棄置，但現時仍屬受保護範圍，不准遊人進入，想拍照也只能在鐵絲網以外。另外要注意的是，此路線部份路徑相當陡斜，須手腳並用，因此不適宜帶同小朋友前往。



相對簡單的路線，是從大塘湖附近的山路登上紅花嶺，然後往西北方下山，走過直升機坪後便見前往蓮麻坑礦洞的分岔路口，前段是石屎路再接駁山路，至少要走兩小時，即原路折返要預起碼四至五小時。所以說，這個蓮麻坑礦洞並不適宜新手或扶老攜幼前往，相比之下，馬鞍山礦洞或大嶼山銀礦洞就親民得多，新手可列入考慮範圍。







文、圖：Kengi