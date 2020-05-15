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﻿《今晚打牌3缺1》 廣東話配音

2020-05-15 列印
﻿《今晚打牌3缺1》 廣東話配音
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　　抗疫期間，為保持社交距離，麻將耍樂可免則免，倒不如玩麻將Game止止癢。最近在iOS及Android平台上架的《今晚打牌3缺1》，便是一款地道港式麻將遊戲，除了大打廣東牌之外，更全程以貼地廣東話配音，「碰！等你無得上！」、「嘩你咁㗎，雞又食鴨又食。」等多句啜核對白，再加上參與聲演的網台主持「燒山」連番金句，令你可以邊打邊笑，輕鬆享受麻將樂。

　　遊戲可以全天候廿四小時快速連線配對，上網打牌唔怕三缺一！精采內容還包括玩味十足的紙娃娃系統，隨你喜好選用香港社會各階層不同人物角色、時裝及寵物，踏上征戰雀壇之路！文：Joe
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