﻿TUF Gaming A15 強悍電競Notebook

近期電競Notebook話題，相信是多了採用AMD處理器的新款式選擇，好像ASUS新一代TUF Gaming A15，用上AMD Ryzen 7 4800H處理器，加上144Hz更新率的15.6吋芒及GeForce RTX 2060顯示卡，遊戲效能出色，配合DTS：X Ultra模擬環繞聲，聲畫效果更傳神。



硬淨機身 MIL-STD認證



提起ASUS電競Notebook，除了ROG系列，還有TUF（The Ultimate Force） Gaming系列，新近到港的15.6吋新作A15，外形設計比較內斂，機面沒有RGB燈效，只見系列經典標誌，機身卻硬淨強悍，事關通過MIL-STD-810H軍規認證，不但可以抵禦一定程度跌撞及震動，並可在不同濕度及極端溫度的環境下維持系統穩定。話說回來，A15沿用Nano-Edge窄邊框熒幕，擁有全高清解像度及144Hz畫面更新率，支援AMD FreeSync技術，打機時不但能提供暢順穩定的畫面效果，由於一對內置喇叭經過改良，備有四個開孔位之餘，無論音量或低音效果均比上代有明顯提升，配合DTS：X Ultra音效技術，更可以營造出虛擬7.1聲道的環繞聲效，藉聲畫互相配合，讓玩家可以更容易投入眼前的遊戲世界。



Ryzen處理器 RTX2060顯示卡



打機講求系統效能及顯示卡，故A15採用了最新AMD Ryzen 7 4800H處理器，內置16GB記憶體，同時配備NVIDIA GeForce RTX 2060（6GB GDDR6）顯示卡，運算速度及繪圖處理能力同樣有上佳表現。若要長時間打機時保持系統效能穩定，機身散熱設計同樣重要，A15不但採用雙風扇設計，又在機底加入兼具防滑功能的蜂巢狀入風口，還設有多條導熱管及三個散熱風口，有效將熱氣排放，加強散熱效能。多得專利的ADC自動除塵散熱通道，排出熱氣之際，還會同時將塵粒導出機身。一心追求更大畫面，同系亦有17.3吋的A17，處理器同屬Ryzen 7 4800H，顯示卡則有GeForce GTX 1660Ti及1650Ti可選擇，售價由$9,998起。值得一提的是，不論最終選擇TUF Gaming A15或A17，隨機均會附送30天Xbox Game Pass，讓你入手後即可以免費暢玩過百款遊戲。



文、圖：B1807 查詢：ASUS/3582 4770



ASUS TUF Gaming A15



熒幕：15.6吋FHD IPS



處理器：AMD Ryzen 7 4800H



記憶體：16GB



儲存：512GB SSD



顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 2060（6GB）



體積/重量：359×256×24.9mm/2.3kg



售價：$11,498