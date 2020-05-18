Shure AONIC 隔音耳筒生力軍

美國Shure早前為慶祝品牌成立九十五周年，乘勢推出全新高階隔音耳筒系列AONIC，既有首款ANC頭戴式無線耳筒AONIC 50，亦有全新入耳式耳筒AONIC 3/4/5，三款型號音色取向不同，但皆具備高達37dB的隔音效果，且沿用MMCX換線設計，可輕易升級為無線享樂。



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Hi-Res無線降噪頭炮



繼AONIC 215後，另一款同於年初《CES》發佈的AONIC 50亦終於抵港，有別於前者真無線定位，新作是同廠首款採用主動式降噪（ANC）的頭戴式無線耳筒，除了耳罩、頭梁用上優質皮革物料，AONIC 50另一賣點是內置大型50mm單元，頻響範圍達20Hz至22kHz，低頻充沛到位，人聲清脆悅耳，而開啟ANC功能，隔音效果亦令人滿意，耳筒設有ANC/環境聲功能鍵，樂迷亦可通過手機App《ShurePlus Play》，手動調校降噪級別（正常/高），又或切換至環境聲模式。相比市場上同類耳筒，AONIC 50特別之處是支援音訊編解碼格式相當齊全，由SBC、AAC、aptX、aptX LL，亦支援Hi-Res格式取樣的aptX HD及LDAC，即可體驗最高24bit/96kHz的音色效果，前提是你的播放裝置同樣需要兼容相關編碼格式，現時市場上大部份中、高階Android手機，基本上支援LDAC，部份更對應aptX HD。話說回來，AONIC 50一次充電可連續使用近20小時，萬一電量耗盡，亦可以駁上3.5mm耳筒線，又或以USB-C連接Hi-Res播放器等裝置。



入耳式系列三連發



原來全新AONIC系列並非單純開發無線產品，廠商日前亦帶來了三款入耳式隔音耳筒新成員，分別是AONIC 3、4及5，當中定價最便宜的AONIC 3，擁有同系中最小巧的體積，設計靈感來自同廠E4，但外殼更見修長，雖只採用一個動鐵單元，全音域音色表現仍然廣闊，且不失自然。至於品牌首款採用混合單元式設計的AONIC 4，同時配備一個動圈及一個動鐵單元，加上特別設計的聲學管道，既可呈現勁度十足的低頻，中音、人聲同樣層次分明，音色細膩。說到定位高階的AONIC 5，以經典型號SE535為基礎開發，同樣內置三個高解析度動鐵單元，當中兩個主管低音，另一負責高音，高音清脆，低頻反應十足，平衡度高，且具逼真現場感，聽歌以外，亦適合用來睇戲及打機。音色取向不同，但AONIC 3/4/5隨機均附有多對不同物料及尺寸的耳塞及便攜盒，當中可拆式耳筒線內置收音咪，並設有可控制播放並調校音量的線控，當然亦可自行添置同廠藍牙線RMCE-BT1或真無線轉換器RMCE-TW1，變成無線耳筒享樂。