南京大牌檔 金陵好滋味

從疫情中得見曙光的內地多個城市，逐漸回復昔日熱鬧，來到「六朝古都」南京，秦淮河、夫子廟等著名遊點固然值得一看，由此信步可達的美食基地「南京大牌檔」，更是個品嚐江南美饌及感受地道風情的好地方。文、圖：林逸



受到疫情影響，昔日稱作金陵的江蘇省省會南京，也曾在2月上旬封城抗疫，不過自從2月19日開始，當地便沒有新增病例，確診個案一直維持九十三人，至今更已悉數治瘉出院，難怪這個「六朝古都」早已解封，市民的日常生活也漸告回復正常。



有機會來到南京遊玩，夫子廟歷史文化街區可說是必遊景點，只是在此逛得倦了，便不妨前往區內的人氣食肆南京大牌檔吃點地道美食，順道小休片刻，才繼續觀光行程。



庶民格調 款多價廉



1994年在南京洪武路創業的南京大牌檔，是家以江南地道美食為主調的食肆，由於餐點質優款多，加上價位合理，一直廣受客人愛戴，至今已在南京、北京、上海、廣州、深圳等十四個內地大城市及新加坡，發展至有接近六十家分店，是細嚐金陵風味的好去處。這趟當地友人領我到訪的是夫子廟平江府店，由夫子廟沿秦淮河畔徒步前來，只消三數分鐘步程，相當便捷。甫進店內，猶如清末民初茶樓酒館的庶民格調便教我眼前一亮，加上大紅燈籠高掛的場面及開放式廚房設計，實在極具氣氛。



南京大牌檔，賣的盡是江南小吃及美食，招牌菜有花雕冰醉龍蝦、老紅糖熗閘蟹、招牌鹽水鴨、金牌蜜汁藕、天王烤鴨包、陽春麵、古法糖芋苗及民國美齡粥等「秦淮八艷」，還有雞汁長江白魚、清炖獅子頭、招牌蝦黃豆腐、王府泡椒雞、江米扣肉等「金陵十二釵」，可惜我們只有兩人，胃袋空間有限，未能逐一嚐遍，只點選了招牌鹽水鴨（例牌28元人民幣，約31港元）、天王烤鴨包及金牌煎餃（三個各售12元人民幣，約13港元），再配上桂花拉糕（四件12元人民幣，約13港元）及臘味竹筒飯（8元人民幣，約9港元），簡單地嚐嚐地道風味，吃罷發現所有食物都極美味，加上價格相宜，難怪幾乎是座無虛席。值得一提是在特定時段，店內的小舞台還會上演江南曲藝表演，可惜這趟我們無緣得賞，算是有點遺憾吧！