德國萊茵河 葡萄園美景

德國萊茵河（Rhine River）沿岸地區，除以醉人風光見稱，更以葡萄酒馳名。來到Rhinegau酒區的小鎮呂德斯海姆（Rudersheim），不論在遍布葡萄園的山坡健行賞景，或是到小酒館邊品酒邊傾聽釀造故事，都是賞心樂事。



文、圖：韋利 鳴謝：Jetour捷旅、AmaWaterways、芬蘭航空



山坡健行 賞葡萄園美景



萊茵河風光舉世聞名，更以緬因茲至科布倫茨的一段長約六十公里的萊茵河谷（Rhine Gorge)，景致最引人入勝，在這段已被列為世界遺產的河流區域，除可看到許多色彩繽紛的童話小屋，更矗立着一座座漂亮古堡，風光旖旎迷人。



更錦上添花的，便是在河谷之間還有葡萄園美景加持，原來德國萊茵河區，正是Riesling白酒的原產地，河谷中段的呂德斯海姆，便有一大片廣闊的葡萄園區，記得我在疫情未出現前乘坐豪華河船AmaStella來訪，在船上遠眺並發現舉目盡是綠油油美景後，便決定參加免費岸上健行遊程，跟葡萄園來趟近距離接觸。



我們大清早登岸後，隨即跟着導遊向山上進發，離開小鎮中心不遠，已是山間的步道小徑，此時倚着河岸山坡種植的葡萄藤陸續出現，縱橫交錯長滿漫山遍野，氣勢極為壯觀。當愈向高處走，景色愈見優美，不僅可居高臨下俯瞰葡萄園全景，就是萊茵河彼岸的風光也是一覽無遺！



來到山坡最高處，眼前出現的地標名勝尼德瓦爾德紀念碑（Niederwald Denkmal），便是為紀念1870年德國統一立國而建，據說當年普魯士在普法戰爭中獲勝，繼而帶來德意志帝國成立的歷史新一頁，現在巨大紀念碑上便有首任國王威廉一世及大臣的人像雕刻，吸引不少德國人專誠前來朝聖！



訪小酒莊 品嚐地道佳釀



呂德斯海姆是熱門的旅遊小鎮，遊趣極多，不論是參觀有趣的機械樂器博物館、在全年開放的聖誕精品店購物，或是穿梭著名巷弄Drosselgasse，都可感受濃濃的萊茵河小鎮氣氛。只是在此最不可錯過的，還是來一趟品酒體驗。



河船之旅，晚飯後便設有品酒活動，我們來到一家地道酒莊Adolf Störzel，這家屬家族式經營的小酒莊早在1647年開業，品酒室仍放着古老的釀造工具，一派古色古香。