品嚐和風 當令食材

東瀛之旅因疫情蔓延而作罷，連月閒在家中宅出鳥來，那便來一頓日本料理作補償。然而東瀛料理種類繁多，久違的刺身、燒物、煮物令人拿不定主意，那便嚐嚐恰如迷你懷石料理的Kappo割烹，細味當令食材的色香味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



極上割烹 不時不食



Kappo割烹（意旨：刀切「割」/火「煮」的生食和熟食組合）可謂Kaiseki懷石料理的迷你版本，時令食材同樣矜貴，然而割烹菜式未及懷石料理般豐富，且環境裝潢亦相對簡約。



位於置地文華酒店7樓的Kappo Rin去年底開業，割煮午/晚嚐味套餐定價劃一（$2,400/十道菜），直至上月推出七道菜割烹午餐（$1,800/七道菜），那便嚐嚐當令食材的風味所在。是日午餐率先送上泛橘光的馬糞海膽配胡麻豆腐，前者鮮甜而滑順綿密，正好和底層香氣十足、混合蕨粉而口感煙韌的胡麻豆腐相映成趣，配合頂層時令檧芽Taranome的微絲草青澀，風味迷人。接下來是正值春季繁殖期、油脂額外豐富的Madai，自身清爽而富彈性的真鯛，經昆布包裹醃漬後，質感多添柔順，釋出昆布經醬油味醂佃煮的東灜風味。隨附的Katsu鰹魚不但肉質鮮甜，且散發赤身魚特有的濃郁香氣。眼前御椀的盛器蓋底呈現如魚得水的蟬意，秀麗景象和碧綠的豌豆蓉湯互相輝映。傳統日式真丈湯（丸子湯），先將車海老混帆立貝手打成丸子，再以櫻花葉裹蒸，入口爽彈鮮甜飽滿，散發柔柔花葉杏香。嚐罷甜美多汁的丸子，再來一口豌豆蓉湯，以豌豆的微微草澀平衡味蕾。接下來送上的小碗盛着Anago，海鰻肉質細緻而甜美軟綿，隨附的節令草本Udo獨活，正好增添清脆口感，再來一口東洋醋啫喱，以冰涼透心的醋酸潔淨味蕾。



接着的A4級別宮崎和牛，自身肉味濃郁而油脂恰到，牛柳部位先經慢煮再烤香，奉客時即席燃燒乾草，再放上牛柳條煙燻，濃濃葷香草青瀰漫，香氣逼人，牛柳的肉香脂香及原始鄉土煙燻味，隨即在口中盡情綻放。接下來的特式釜飯，沿用當令春筍和春子鯛入饌，以春筍的嫩甜，配合幼魚細軟的肉質，凸顯木炭煮味飯的東瀛風味。最後以一口健康清新的冰鎮日本草莓潔淨味蕾，同時為是日一個半小時的割烹午餐畫上句點。



Kappo Rin



地址：中環置地文華酒店7樓 查詢：2643 6811