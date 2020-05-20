  • 2020年5月20日 星期三
  • 27º
  • 87%
熱門： 將軍澳銅芯口罩新冠肺炎梨木樹邨至尊假期

日報新聞 > 副刊

皇牌套裝 夏日優惠速報

2020-05-20 列印
■SK-II全效淨白修護套裝 $6,030（原價$8,022）
Previous Next

　　各位精明掃貨族必要留意崇光35周年賞的Round 2激減行動，皆因將有更多優惠和着數，好像SK-II推出多款皇牌精選套裝，齊集經典產品，如皇牌神仙水、美白亮肌必備產品肌源鑽光精華、護膚面膜套裝等等。特別推介品牌的全效淨白修護套裝，由原價$8,022減至$6,030，正好可以讓各位女生以水潤亮澤肌迎接初夏，優惠期由5月22日至6月4日。文︰Angel

查詢︰2834 2166
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd