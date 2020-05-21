Sportback新登場 Q3 45TFSI 兩個靚仔點揀好？

新一代奧迪Q3去年夏天在港推出時，好多人都說外形相當靚仔，殊不知廠方替今代追加Sportback斜背版，外形更加流線靚仔，以45TFSI Quattro版本為例，車價只比普通版貴約四萬元，大家會揀哪一款？是否很難抉擇？



文：彭志揚 圖：William



奧迪香港代理轉手在即，廠方最近率先讓傳媒試駕新鮮抵港的Q3 Sportback 45TFSI Quattro版本，機械規格及配套跟去年中在港推出的Q3 45TFSI相同，只是前者擁有更獨特斜背矮身形態，配合原有的前後拋沙板肌肉造型、S Line車身擾流組合、酷黑鬼面罩及配飾、19吋胎軨等，跑格形象比普通版更鮮明，車價貴約四萬元算是合理。



車廂陳設跟Q3大致相同，數碼化新式設施如12.3吋電子錶板、中控台8.8吋觸控屏幕連MMI多媒體系統、無線手機充電板、自動泊車輔助及後泊鏡頭等齊備。



S Line跑車桶椅、玻璃頂也是標準項目。今代新Q3賣點是後排寬敞，整排座位可前後滑動130mm，椅背角度可作七段調校。Sportback版車頂較低矮，後排頭頂空間感不及普通版開揚，另外是行李箱最高容量為1,400公升，普通版則為1,525公升。即是追求有型便要犧牲一點實用性。



2公升Turbo引擎、7速S-tronic半自動波箱和Quattro四驅組合，不論普通版或Sportback版都能提供爽快有勁加速感受，Sportback版懸掛調校明顯硬朗多一點，配合四驅及漸進式轉向系統，以及相比普通Q3更低的車身重心，轉彎抹角更穩紮似跑車，駕乘舒適度則以普通版Q3稍勝，相信是廠方刻意調製出兩種風味，迎合不同顧客需要。