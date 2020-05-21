頂級慢煮西餐

剛於牛頭角開業的K93 Grill & Bar，看似與一般樓上酒吧餐廳無異，其實是家以慢煮西餐為主題的心機小店，無論選材或烹法均媲美酒店級出品，值得捧場。文：褚愛琪 圖：陳鐵鋼



優化食材 自製醬料



位於牛頭角一幢商廈內的K93 Grill & Bar，表面是一家普通的餐廳酒吧，設計得光潔整齊，但只要打開餐牌就會發現，幾乎每道菜式都註明食材來源地及烹調方法，非常講究。原來餐廳負責人Dick是個慢煮達人，他指慢煮西餐講求的就是烹調方程式，要因應每種食材的大小、重量、性質，再決定慢煮的溫度及時間，只要控制得宜，便可呈現出食材的最佳狀態。於是Dick請來曾在私人會所、高級西餐廳及酒店任職西廚的Ben師傅坐鎮，兩人一起研究及設計餐單。



酒店出身的Ben師傅表示，慢煮首要是挑選新鮮及優質食材，因此，無論海產或肉類都不計成本，堅持選用頂級貨色，像是北海道刺身級珍寶帶子、肥美飽滿的廣島鮮蠔、美國安格斯西冷、紐西蘭天然走地雞及西班牙伊比利亞黑毛豬等，然後視乎食材，先真空處理，再以不同溫度及時間慢煮，最後簡單煎香表面即可。以極級的美國安格斯西冷牛扒為例，約三百克的重量計算，一般會以攝氏四十九點五度，慢煮約一小時，鎖住肉汁。紐西蘭的走地雞胸肉，由於肉身較厚，就以攝氏五十二度，慢煮一個半小時，保持幼嫩口感。



為豐富菜式的味道，Ben師傅還會調校幾款自家製的醬汁與配料。例如慢煮刺身帶子黑蒜汁意大利飯，就利用黑蒜的鹹香，中和傳統意式白汁的膩滯。伴以西班牙伊比利亞黑毛豬豬鞍的青蘋果蓉，是用新鮮青蘋果，加入薑汁及焦糖煮過，味道酸甜，令豬鞍入口更加滋味。



K93 Grill & Bar



地址：牛頭角偉業街93號發昌集團大廈26樓



查詢：2670 0001



（逢星期日及公眾假期休息）