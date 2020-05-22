屯門人的精品咖啡

隨着疫情緩和，香港人總算可以出外唞唞氣。屯門置樂花園附近的青海圍，便開了一家適合放鬆的精品咖啡店，純白色門面設計與精緻門牌，加上玻璃幕門與吧枱的窗，透視出純美潔淨環境，成為區內又一打卡熱點。文、圖：Kengi



選用優質材料



咖啡店老闆Chris在屯門長大，覺得在自己生活的這個小社區，很需要一個可以放鬆的舒適空間，坐下來歎杯精品咖啡，好好享受生活。曾任職航空公司高層的他，堅持放假要去旅行增廣見聞，經常到不同城市的咖啡店蹓躂，與咖啡結下不解之緣，坦言最愛澳洲墨爾本的Flat White與當地咖啡文化。長年在辦公室工作，令Chris想尋求改變，機緣巧合下覓得青海圍這個舖位，便毅然由打工仔變身老闆。為實現夢想，Chris事事親力親為，他憶起最初尋找咖啡師，過程中接觸過很多求職者，最終被Joey的潛質與個人風格吸引，而且大家都是屯門人。咖啡師Joey最拿手的幾款咖啡如Tonic Espresso、Dirty及抹茶Latte等，都沖得非常熟練，味道恰到好處，香濃中散發出細緻的味道。



除了出色的咖啡師，小編認為他們對於品質的嚴格監控，也是其咖啡的過人之處，例如堅持使用澳洲進口的牛奶、Nutty風味的精品咖啡豆、宇治小山園的抹茶粉等等。Chris說做老闆後才知道，採用優質材料很難控制成本，但「將貨就價」又會違背初心，寧可減少利潤，如材料缺貨便休息。這裏的咖啡售價算親民，店內還有手沖與虹吸咖啡供應。說實話，小編非常欣賞Chris這份堅持，屯門人就是有牛一樣的鬥志，不輕易向現實低頭！



Kaleido Coffee



地址︰屯門青山公路351號彩華花園地下21號舖



查詢︰9888 1422



網址︰www.facebook.com/kaleidocoffeehk