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《The Last of Us Part II》限量套裝

2020-05-22 列印
《The Last of Us Part II》限量套裝
《The Last of Us Part II》限量套裝
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　　因受到疫情等因素影響，PS4年度遊戲大作《The Last of Us Part II》一再延期，如今終於鎖定6月19日見街，總算毋須再苦苦的等。Sony乘勢宣佈推出限量版PS4 Pro（型號︰PCAS-05139HA，容量1TB，$3,180），啞面鋼鐵黑色主機及手掣表面都刻有女主角艾莉的蕨類植物紋身圖案，低調得來精緻，套裝內附《The Last of Us Part II》普通版光碟、特製鐵盒，以及可兌換數位內容的代碼，當中包括PS4動態主題及個人造型等等，6月2日起可於全線PlayStation Platinum Shop、Sony Store及LOG-ON E-shop預訂，兼送「艾莉紋身圖案咖啡杯」一隻。

　　此外同日亦會推出《The Last of Us Part II》限定版無線耳機（型號︰CUHYA-0080 SB，$768），以啞面鋼鐵黑色配搭緋紅色內側耳墊，同樣刻有艾莉的紋身圖案及遊戲標記。

查詢：asia.playstation.com

文：Joe

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