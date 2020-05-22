《The Last of Us Part II》限量套裝

莫雷拉來港發展至今，贏過的錦標大賽多不勝數，但原來在香港的芸芸十二項國際一級賽事中，雷神獨未曾染指過屬每季最後一場國際一級賽的香港冠軍暨遮打盃。 周日的遮打盃大戰，莫雷拉將策騎大摩訓練的「玖寶」爭取成為繼潘頓之後，香港賽馬史上第二位贏盡十二項一級賽的騎師。雷神表示，是因為「玖寶」上仗在皇太后盃得亞軍的表現令他甚感滿意，所以今仗亦甚樂於再夥拍這匹摩廄馬出戰遮打盃。 「雖然『玖寶』上仗在皇太后盃是負輕磅出賽，今仗跑一級賽與一眾高分馬對壘則要平磅迎敵，形勢上較為蝕底。但『玖寶』既已證明過長力，同時近期狀態亦勇，再者是全場年紀最輕可望進步，我希望屆時牠能克服蝕分難度，爭取到最佳成績...

2020-05-22