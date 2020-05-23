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BB Cushion 夏日五強

2020-05-23 列印
撫平細紋 Givenchy 亮麗無瑕恒久氣墊 $480 含防曬度數SPF20 PA++，並具中度遮瑕效果，不會太厚粉，夏日使用特別舒適，另外含有持妝聚合物及球形柔焦粉末，有助撫平細紋，令皮膚更光滑。
BB Cushion 夏日五強
BB Cushion 夏日五強
抗污染物 Clarins 透亮光感氣墊粉底 $350 添加「雙注氧美白」科研技術，以桃金孃萃取及西印度櫻桃萃取為成份，有助提亮肌膚。蘊含獨創抗污複合物，能強化肌膚對環境污染的抗衡力，特別適合敏感肌，扮靚同時修護，已是今日妝品的大趨勢。
限量珍藏 Dior 恒久貼肌氣墊粉底 $510 由Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips精心設計的恒久貼肌氣墊粉底，換上Diormania圖騰新裝，單是外形已夠號召力。成份方面，野生三色堇萃取具補濕效果，而玫瑰果萃取則有助肌膚對抗外來壓力，同時收細毛孔。
BB Cushion 夏日五強
光澤倍增 Laura Mercier 極致持久鑽光氣墊粉底SPF 50 UVA/UVB PA+++ $410 特別添加極細緻的奢華鑽石粉末，有着能折射空氣中光線的特點，上妝後的臉容如有一層鑽光包圍，肌膚便能現出閃耀光澤。
智能調光 Giorgio Armani 設計師電光藍氣墊精華粉底SPF50 PA+++ $630 品牌的氣墊精華粉底一向聞名，今次換上電光藍漆面粉盒設計，並綴以銀色Giorgio Armani品牌字樣，單是包裝已很耀眼。 配方加入智能調光成份及大量水份精華，能針對性擊退喑啞倦容，而革新網紗氣墊設計更方便用者適度提取粉底液。
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        自從BB Cushion這妝品面世後，身邊姊妹們都大讚化妝步驟簡化了，既節省時間，還帶來更貼面效果，難怪人人愛不釋手。巿場上的BB Cushion愈出愈多，質地成份大躍進之餘，包裝也別出心裁，今日便為大家搜羅BB Cushion夏日推介，想進一部了解，記住同時登入《Headlife》facebook專頁睇片。
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