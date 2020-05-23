Sony智能電視 強陣出擊

近期電視巨頭紛紛推出新一代智能電視，當中Sony亦見總動員出擊，除了頂級8K LED TV系列Z8H，同時亦有X9500H及X8000H系列的4K Android TV助陣，由畫質表現到音效系統均有升級，至於採用OLED面板的MASTER Series，則帶來了適合本地家庭的48吋型號，看來OLED電視細碼化已成市場大勢。文、圖：B1807 查詢：Sony/2833 5129



8K LED TV新貴 Z8H



市場上的8K電視已進化至第二代，且看Sony新旗艦Z8H系列8K LED電視，無論是75吋或85吋型號，機身均做得纖薄，廠商更在兩側邊框加入全新設計的高音單元，配合Acoustic Multi-Audio音效及Sound-from-Picture Reality技術，用家欣賞細緻逼真的8K影像的同時，還可感受到定位更準確的聲效。話說回來，新作除了內置X1 Ultimate影像處理器及Full Array LED背光技術，支援Dolby Vision及Dolby Atmos，還加入了新的環境優化（Ambient Optimization）功能，可以因應現場環境優化影像及聲音質素。



4K電視方面，Sony亦帶來X9500H及X8000H兩位新成員，前者備有49吋、55吋及65吋選擇，後者則有43吋、49吋、55吋及65吋四個型號，當中定位較高的X9500H，跟Z8H一樣採用X1 Utimate處理器及Full Array LED背光，對比度高之餘，黑位也更扎實，加上X-Wide Angle技術，畫面可視角度更高，從兩側看也不會出現色彩失真的情況。值得一提的是，X9500H系列一如Z8H內置了收音咪，即使遙控不在手，也可直接以聲音控操控電視功能，使用起來更方便。此外，用戶還可利用Acoustic Auto Calibration這個功能，經遙控的收音咪來進行聲音自動校正，若然客廳三尖八角，此舉可有效減少雜亂的反射聲。



MASTER Series架「細」入屋



OLED電視畫質無疑較LCD款式優勝，然而畫面尺寸向來偏大，一般家庭受環境空間所限，實在難以容納六、七十吋的型號，有見及此，廠商開始推出細尺寸的型號以滿足用家需要，好像Sony今年即為MASTER Series A9S 4K OLED系列加推48吋型號，畫面細了一個碼，但畫質一貫頂級，不但內置X1 Ultimate處理器，同時備有Pixel Contrast Booster及Acoustic Surface Audio等功能，對一直希望升級OLED電視的小家庭，終於可安坐沙發感受純黑的畫面效果。



事實上述四款Sony新電視系列，全部預載了Android 9 Pie操作平台，操作反應流暢之餘，還支援Apple AirPlay及HomeKit功能，可以無線投放Apple裝置中的影音內容，若然本身是iPhone或iPad用家，簡單一按即可將串流影視搬到大電視上播放。