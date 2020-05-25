﻿Black Shark 3 Pro 5G電競先Phone

踏入5G年代，高速流動上網令Game迷身處街上，也可以低延時流暢地玩手機遊戲，前提是需升級支援5G的電競手機，好像Black Shark（黑鯊）剛推出的Black Shark 3 Pro，不但有齊新一代5G旗艦手機的高規格，同時配備7.1吋巨芒、升降式遊戲鍵，加上散熱風扇等專用配件，打機效果可謂全面升級。



7.1吋巨芒 升降遊戲掣



一如過去兩代，Black Shark 3 Pro機身充滿電競風格，機背沿用硬朗線條造型，就連三鏡頭組合亦特地跟新增的磁吸式充電位設計成對稱，加上可以閃動RGB燈效的Logo標誌，賣相更富美感。事實外觀上最大改動來自熒幕，因為改用了7.1吋AMOLED芒（解像度3,120×1,440），比起上代6.39吋足足大了兩個碼，打機時視覺固然震撼，由於同時支援90Hz更新率、HDR10+認證，畫面既流暢又悅目，確實令Game迷更能投入遊戲世界。



為加強打機時的操控感，新作不但採用270Hz熒幕觸控採樣率，更首度在機側加入了兩個升降式的遊戲掣，甫打開遊戲即自動升起，橫向握機時猶如手提機的L、R掣，一旦退出遊戲又會自動藏起，設計巧妙，要是再配合第三代遊戲手柄配件（售$328），操控相信會得心應手。說起擴充配件，除了遊戲手柄，廠商還開發出35鍵機械鍵盤、散熱風扇等，讓Game迷按遊戲需要加強裝備。



三文治液冷 磁吸式充電



巨芒及操控以外，若要在遊戲取勝，還需強勁的硬件效能，Black Shark 3 Pro採用S865處理器，內置12GB RAM及256GB ROM，由於具備UFS 3.0及TurboWrite技術，加上第五代AI引擎，運算能力大幅提升。連線方面，新作支援SA/NSA雙模5G及WiFi 6，不論戶外或室內，均可以高速穩定上網。至於電競手機必備的散熱系統，此機用上三文治式的液冷散熱，藉兩支熱導管上下夾住主機板，有效將熱量散出之餘，熱源散熱面積及能力亦比上代分別提升了100%及50%，若然想散熱更有效率，可以直接在機背裝上散熱風扇，直接將熱量迅速帶走，還有搶眼的燈效。



雖然主攻打機，Black Shark 3 Pro仍升級至三鏡頭，包括64MP廣角主鏡、13MP超廣角及5MP人像，同時提供超級夜景及微距拍攝模式，足以應付日常影拍需要。除了7.1吋巨芒Pro版，廠商同步帶來了6.67吋芒（解像度2,400×1,080）的Black Shark 3，硬件規格跟Pro版相若，只差內置記憶為8GB RAM+128GB ROM，4,720mAh電池容量相對少一點，以及沒有升降式遊戲掣，但售價$4,498比Pro版便宜接近二千四百元，若然Pro版超出預算，值得考慮。







Black Shark 3 Pro



熒幕：7.1吋AMOLED芒



操作平台：Android 10



內置記憶：12GB RAM、256GB ROM



電池容量：5,000mAh



體積/重量：177.79×83.29×10.1mm/253g



售價：$6,888







文、圖：B1807



查詢：Qool/3106 3338



