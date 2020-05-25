﻿Ultima Corfu 奢華別墅

全球旅遊業此刻雖然幾乎完全停頓，仍然無阻Ultima Corfu這家超豪臨海度假別墅將於6月1日落戶希臘北部度假天堂科孚島（Corfu）的大計，建於崖邊的別墅，坐擁一望無際的愛奧尼亞海（Ionian Sea）美景，在此偷閒度假，絕對能夠忘盡世俗煩憂。



說到希臘這個國家，除有悠久文化歷史，更讓人想起藍天碧海的漂亮景致，位於該國北部的科孚島，更是希臘其中一處人氣度假勝地，因而吸引奢華度假酒店集團Ultima Collection，在當地開設集團旗下第六個頂級住宿設施Ultima Corfu。



2016年創立的Ultima Collection，在瑞士及法國均擁有酒店物業，並一直以超級奢華及高私隱度見稱，這趟首度落戶希臘也不例外，將於6月1日開業的濱海別墅Ultima Corfu，便是這樣的一個夢幻度假樂園。



俯瞰愛奧尼亞海



佔地超過一千平方米的Ultima Corfu，位於可俯瞰愛奧尼亞海全景的崖邊，氣氛私密寧靜。樓高兩層的別墅，備有多達七間的舒適客房（包括一間擁有私人露台的主臥室），最多可供十四位客人入住，當中每間客房均以地道希臘色彩作粉飾，清雅的白色配上地中海風情，滿溢寫意的度假氣息，在此享受假期，便猶如置身私人隱世天堂！



這家奢華別墅，室內環境可說跟室外景觀完美融合，但說到最具吸引力的，當然是一百八十度的無敵大海景，不論是身處環繞酒店而建的廣闊露台、面向海洋的客房，或是置身於兩個各有二十米長的無邊際泳池時，眼前盡是迷人的海岸線及湛藍水色。另當客人在露天用餐區邊享用地中海美食、邊欣賞愛奧尼亞海的美景，更教人看得神馳。更令人驚喜是別墅內還備有豐富的配套設施，當中不但有設備齊全的健身室，更有私人教練從旁指導。此外，Ultima集團向來重視養生，所以別墅內也有土耳其浴室、按摩浴池及Ultima Spa水療護理中心等等，定能滿足客人的理療及健身要求，再配合二十四小時私人管家服務、豐富早餐及下午茶，以及來回機場接送等項目，在此度假，當然是超級寫意。



網頁：www.ultimacorfu.com



文：韋利 圖：Ultima Collection