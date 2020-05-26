﻿細味法國 網遊羅浮宮

因着本地年度文化盛事法國五月藝術節（Le French May）的關係，自從1993年開始，每年這個時候，都能感受到濃濃的法國文化風情，今年雖受到疫情影響，不少活動都得取消或延期，大家也別失望，因為現在只要登入巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）的官網，便可藉着語音導航欣賞《蒙羅麗莎》等驚世藝術品的魅力。



城堡改建 皇室收藏館



據調查，位於巴黎塞納河畔的羅浮宮，近年每年都能吸引約一千萬人次的遊客造訪，成為法國甚至世界最受歡迎的博物館，可惜受到疫情影響，羅浮宮自3月初起關閉，不知何時才會重開，館內豐富的藝術珍藏，暫時只能透過網絡欣賞了！



三大展館 世界級藝作



今日以已故華裔美籍建築師貝聿銘設計的玻璃金字塔為標記的羅浮宮，內裏共有三大展館，分別是黎塞留館（Richelieu）、敍利館（Sully）及德農館（Denon），遍及四個樓層，共藏有三萬多件藝術品。



大家若不想在館內迷路，參觀前務必取來一張索引圖，按圖尋找心水展品作重點出擊。館內藏品主要為十九世紀前、由歷代法國皇帝在世界各地如意大利、西班牙、埃及及希臘等地搜集而來的珍品，還有當時貴族及教會的收藏，以畫作、雕塑及工藝品為主，涉及人類五千多年的文化。



量多之餘，羅浮宮的藏品更是非常珍貴，包括被譽為世界最著名畫作的《蒙羅麗莎》（《Mona Lisa》），這是十五世紀藝術巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的代表作之一，該畫除畫工細膩，讓人更感興趣是對畫中人的各種猜測，包括其身分及如永遠盯着你看而露出的微笑，都讓人產生不少猜想，甚至有人估計這其實是達文西的自畫像呢！另一鎮館之寶，便是在德農館展示的《米洛的維納斯》（《Vénus de Milo》）雕像，估計創作於公元前一百三十年，雕像高約二百零二厘米，不但呈現最完美的人體比例，其失去的雙手本是甚麼樣的動作，也是不解之謎。



免費語音導賞



受疫情影響，羅浮宮自3月起暫停開放，為讓一眾安坐家中的藝術愛好者也能欣賞館內珍藏，羅浮宮最近便與人氣博物館應用程式Smartify合作，推出網上語音導賞活動「Masterpieces of the Louvre」。



大家只須透過智能手機下載這個程式，即可進入活動網站，免費使用語音導賞服務，欣賞多達十九件的羅浮宮鎮館珍藏，當中便包括《蒙羅麗莎》、《米洛的維納斯》、《迦拿的婚禮》及《荷拉斯兄弟之誓》（《Oath of the Horatii》）等等，以名畫為主，語音導賞內容則由藝術家到作品的創作背景等，都有詳細介紹，透過網上漫遊，定能增進大家對作品的認識。



文：Rachel 圖：Rachel、網上圖片