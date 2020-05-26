﻿美食潮流新元素

飲食潮流不斷轉變，綜合BBC Good Food及福布斯等網站2020年美食潮流預測，罐裝氣泡飲品、低糖朱古力、老饕雪糕、植物性食物及Levantine黎凡特料理風味獨特，絕對值得品嚐。



火熱Seltzer Vs. 古早Spritzer



紅爆美洲的Seltzer罐裝人工注入汽泡水，近年獨領風騷，風頭不遜混合酒飲和糖漿的Hard（意指含酒精）Seltzer氣泡調酒，可謂傳統歐洲氣泡餐酒Spritzer的美洲版，兩者酒精濃度、糖份和卡路里偏低而大受歡迎。本地Spritzer而言，Una Rose歐陸式氣泡餐酒，混合瑰麗清新的Rose玫瑰餐酒和氣泡水，入口淡醇柔和，口感清爽。至於Sprezza Vermouth Bianco集苦艾酒的草澀蜜甜和氣泡的輕盈爽潔，而Mood低卡無糖無酒精橙味氣泡水，是微澀的橙味氣泡Mocktail。至於近年大熱的氣泡雞尾酒Aperol Spritz源自意大利北部，以Aperol柳橙苦酒為基調，配合意大利氣泡酒Prosecco及梳打水調和，甜澀可口。



老饕雪糕



雪糕味道五花八門，而調酒雪糕的酒澀蜜甜定必俘虜成年人的味蕾，BBC Good Food網站美食潮流提及的Gin杜松子酒味，不但是Adult Ice Cream成人雪糕之選，更是早陣子Ginaissance杜松子酒復興的延續。然而調酒雪糕只限於精緻餐廳供應，Fifi索性混合罐裝Gin Tonic、鮮奶油、檸檬汁和糖炮製手工Gin Tonic雪糕，不但凍涼清爽且甜酸澀交融，風味醉人。



女生嗜甜又愛苗條，低糖高濃度朱古力甜品因而大受歡迎。Ces't la B的OMG最合Fifi胃口，無糖無麩的朱古力海綿蛋糕和朱古力慕絲，以及內附朱古力碎的蛋白糖霜層層間疊，口感輕盈Fluffy，甜美清新。



天然素食、黎凡特風味



素食日趨普及，去年在H Code啟業的TREEHOUSEu崇尚Plant Based植物性食物，手工無麩素漢堡Tundra沿用自家酵母純素酸麵包，配合夾層烤南瓜、中東烤羊奶芝士和榖物餡餅夾層，佐以自家醃辣椒及香蒜純數蛋黃醬添辛香，無論味道、口感均幾可亂真。



Levantine黎凡特料理泛指地中海東部、約旦和黎巴嫩等地的美食。位於中環己連拿利的黎巴嫩餐廳Sumac，以檸檬香氣撲鼻的「漆樹」香料為店名，家傳戶曉的Hummus混合鷹嘴豆和Tahini芝蔴醬，再拌入橄欖油和檸檬汁攪拌，口感綿滑而芳香撲鼻，抹上Pita Bread中東麵包，清新健康。另一位於擺花街的黎巴嫩小店Beyrouth Bistro風味地道，經典中東羊奶芝士Halloumi，輕烤外層結實，內裏Melty，微暖微鹹而附橡膠口感，佐以番茄沙律，健康清新。



a. City'super 2736 3866



b. J's Bar & Bistro 2733 2088



c. Ces't la B 2536 0173



d. TREEHOUSE 3791 2277



e. Sumac 2147 9191



f. Beyrouth Bistro 2480 5338



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）