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一折感謝祭 激安掃抗疫品

2020-05-27 列印
一折感謝祭 激安掃抗疫品
一折感謝祭 激安掃抗疫品
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　　近期不少商場都推出購物及泊車優惠，大家逛街血拼前不妨做足功課，就可以買得更抵。MegaBox於即日至7月5日舉辦「1折激安感謝祭」，過萬件時尚及運動服飾、兒童服飾及用品、家居及電子產品與美食，均會以低至一折激安價發售。因為全城抗疫關係，商場更嚴選了一系列抗疫及衞生產品加入優惠行列，例如Mothercare的消毒搓手液、荷花親子的Caroll Limamajoo五合一多功能奶瓶消毒奶煲等等，同樣會以低至一折發售。此外，凡於商場內用餐或睇戲即可享免費泊車優惠，詳情可登入網址查詢。

文︰Angel

查詢︰www.megabox.com.hk

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