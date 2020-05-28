﻿升級茶記美食

香港人最引以為傲就是堅持打不死的精神，日子愈難捱，拼搏力量愈大。決定在抗疫期間逆市開業的港原味，由一群土生土長年輕人合資開設，主打自家原創港式新派料理，並在餐廳牆身飾上噴畫，營造昔日街頭的景象，呈現新舊交融的香港味道。



松露撈丁 非凡體驗



新開業的港原味，由一群從小就吃着蛋治、碟頭飯及餐肉麵長大的年輕人合夥經營，以地道茶餐廳食品為基礎，再加入自家原創的全新元素，設計出多道看似熟悉，但又截然不同的新派港食。店子其中一位負責人阿弘表示，中西合璧的茶餐廳美食，最初也是受高級西餐影響，漸漸演變成具代表性的大眾化料理，港原味就是將這些本土特色餐飲，以講究食材如意大利黑松露醬、新鮮走地雞等入饌，其中一道芝士黑松露撈丁，讓原是庶民級的餐飲體驗變得不平凡。雖然選擇這時候開業有點冒險，但這群年輕人相信，香港精神就是刻苦耐勞、勤奮拼搏，不怕輸才會贏。



餐廳為營造懷舊氣氛，請來俄籍噴畫家Boldyrev Vladimir，參考上世紀六、七十年代的香港街道圖片及紀錄片，利用鮮明的彩繪噴畫，在餐廳牆身呈現昔日九龍城舊機場、旺角雀仔街及大角嘴漁市場的景象，像是時光倒流，回到過去。



至於餐牌，除供應一般茶餐廳速食外，還有廚師是日推介，包括名字取得有趣的「男人乾脆的浪漫」及慢工出細活的「古法京葱雞」。前者其實是豆腐火腩碟頭飯的升級版，肥瘦均勻的五花腩燒肉，起出表皮後切件，加入豆腐，以秘製紅燒汁燜煮至入味，燒肉皮則另外烘香兼作裝飾，入口香脆鬆化。惹味的古法京葱雞，雞以每日新鮮熬製的豬骨上湯浸至剛熟，面層加上大量即叫即炸的京葱絲，最後淋上調製過的甜醬油，焦香爽口，做法比一般茶餐廳講究。



港原味



地址：大角嘴福澤街18號利奧坊地下G701號舖



查詢：5476 8300



文：褚愛琪 圖：黃頌偉