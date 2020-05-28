﻿今日開售 Levante Trofeo 限量猛驅

V8引擎版本Levante GTS及Trofeo由於2020年才開始生產，所以亞洲右軚市場包括香港、澳洲及新加坡等要到最近才開售，據知香港版已符合歐盟最新6D廢氣排放規格。今天在港開售的Trofeo Launch Edition特別版本地只有3部配額，全部配上獨家色調，包括圖中所見鮮黃色，其餘兩部則分別為啞藍色和鮮紅色。其他特別裝置包括亮黑色鬼面罩及車身配飾、22吋輪圈、跟車身同色煞車鉗、車廂3D紋理皮椅連車身顏色縫線、四區域恒溫冷氣、17喇叭B&W音響及全套主動安全設施等。
Levante Trofeo版馬力較相同引擎GTS版多40ps至580ps，調校更為激進，而且增設Corsa（即Race）駕駛模式連彈射起步功能。據知代理今年稍後會以訂購形式引入GTS版本，價錢暫時未落實。
筆者去年底應廠方邀請，飛到澳洲墨爾本Phillip Island賽車場，初步試過Levante GTS及Trofeo兩個版本，Trofeo給我最深刻印象是聲威力猛，V8引擎咆哮聲很似法拉利，那種激進熱血SUV風味，跟瑪莎拉蒂品牌形象相配。操控有着意大利車一貫柔中帶剛之感，不像林寶堅尼Urus那般硬朗，多了一種舒適豪邁特質。配用相同引擎的GTS，調校沒有Trofeo那般偏激，不過加速力已夠強勁，相信更能迎合本地豪華SUV用家需要。
Levante Trofeo規格
引擎：3.8公升V8雙Turbo
馬力/扭力：580ps/74.4kgm
傳動：8速自動波，四驅
0至100km/h：3.9秒
售價：$2,888,000起（限量3部）
查詢：2627 8938
文、圖：彭志揚