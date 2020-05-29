﻿腦腫瘤易誤為中風 創新療法可延長壽命

不少賺人熱淚的悲情劇集或電影，會以患上絕症的病人作為主角，一般人認識腦腫瘤，可能都是從看戲開始。若不幸患上，真的只能坐以待斃嗎？還有甚麼可以做的呢？



腦腫瘤在香港並不常見，估計本港每年各類腦腫瘤合計約有一千多宗新症，大部份患者都得到有效的治療，只有少部份嚴重個案，如患上最具侵襲性的腦癌——膠質母細胞瘤（GBM），過往其存活期只有大約一年時間。腦腫瘤症狀不顯著，包括頭痛、頭暈等，又或者出現如相似中風的徵兆，如言語不清、嘴巴歪斜等，容易令人掉以輕心。



為病人訂立個人化治療方案



腦腫瘤可分為原發性及繼發性（轉移性）兩類，前者是指腫瘤在其原本的位置不斷增生及變大，可以是良性或惡性；後者為惡性腫瘤，即癌細胞由身體其他地方轉移到腦內，最常見的是肺癌轉移至腦。腦腫瘤治瘉率低，原因之一，是腦內有一種名為「血腦屏障」的保護機制，一般藥物難以越過障礙進入腦部，令治療腦腫瘤難上加難。惟隨着科技不斷進步，只要盡早接受治療，仍有機會控制腫瘤增長及延長病人壽命。醫生會按病人的個別身體狀況、腫瘤範圍與位置等，訂立最合適的治療方案，開臚手術、放射治療（電療）、化學治療（化療）、標靶藥物治療都是常用的腦腫瘤治療方法。



外科手術治療多數採用開臚手術，若條件合適的，亦可採用創傷性較低和安全性較高的微創手術，再配合術中監察及先進儀器如電腦導航等找出腫瘤準確位置。現時以手術切除腦腫瘤的風險已比以前大為降低，電療的風險較低，利用伽瑪刀、X光刀等消除腦腫瘤；化療利用抗癌藥物來抑制及破壞癌細胞，在破壞癌細胞之餘，亦有機會破壞正常細胞，產生一定程度的副作用如嘔吐、眩暈、脫髮等；標靶藥物透過分子生物技術直接阻斷腫瘤細胞生長與修復的能力，或抑制腫瘤中的血管新生，使養份供應不足，能選擇性針對癌細胞目標，不會破壞正常細胞。不同的腦腫瘤治療方法各有利弊，醫生多數會採用組合治療方案以達到更佳治療效果，以GBM為例，傳統治療方案會以手術、化療配合標靶藥物治療，病人平均存活期為一年，亦有病人可活至三、五年。



TTFields病人存活時間超過一倍



在醫學科技界不斷努力研發下，去年才引進香港的「腫瘤電場治療」（Tumor Treating Fields, TTFields），為治療GBM病人帶來重大突破。TTFields利用特定頻率的正負極電場，干擾並阻礙癌細胞的分裂，抑制膠質母細胞瘤的生長，再令受影響的癌細胞死亡。病人只需要在頭皮貼上4塊電極貼，接駁電池組，每天維持至少18小時，便能達到治療效果，而且只針對病人膠質母細胞瘤的位置，亦不會產生副作用。外國有數據顯示，43%接受TTFields配合傳統化療的病人存活時間超過兩年，五年存活率由5%躍升至13%，超過一倍多的增長，成效令人鼓舞。



就如極難醫治的GBM，現在亦有突破性的治療方法為病人延長壽命。我在此鼓勵所有腦腫瘤的病人不要放棄，積極接受治療，人生滿希望，誰可肯定地說不可能呢？







