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﻿「關注腦腫瘤月」 送關愛健康包

2020-05-29 列印
  5月是「關注腦腫瘤月」，社會企業香港醫護聯盟特別為腦腫瘤病人送上關愛健康包，內有口罩一盒（50個）及消毒搓手液500ml，替他們打氣。詳情請瀏覽網站www.healthtalk.hk。
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