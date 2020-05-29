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﻿Quantic Dream名作登陸Steam

2020-05-29 列印
﻿Quantic Dream名作登陸Steam
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　　曾經炮製《Detroit》、《Heavy Rain》以及《Beyond：Two Souls》等互動電影模式遊戲的法國廠商Quantic Dream，剛宣佈會將上述三款經典名作搬到Steam平台，6月18日起開放下載，並提供繁體中文版。

　　Quantic Dream與Sony有着長達十多年合作關係，近年開發的遊戲幾乎都由PlayStation平台獨佔，不過隨着去年與內地遊戲發行商網易結盟，經營策略亦有所改變，旗下作品去年底已率先登陸Epic Games Store，而在近日獨佔期限結束之際，Steam平台亦隨即「解禁」，尚未體驗的機迷不妨趁機入手。

文：Joe
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