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﻿ 夏日急救護理 重拾白滑肌

2020-05-30 列印
﻿ 夏日急救護理 重拾白滑肌
■唇部水漾護理可讓雙唇看起來更水潤飽滿。
■療程會以天然精油配合晶石為客人進行按摩，助緩解緊張。
■晶石穴位通淋巴面部塑形按摩，有助暢通淋巴，改善浮腫問題。
■療程會使用Vinoperfect葡萄蔓極緻完美系列中的王牌美白產品。
■Caudalie每間房間都備有完善配套，在舒適的環境下做Treatment，夠Relax！
■美容師先以護理油配合冷熱石進行全面及頸部按摩，有助刺激肌膚微循環。
■療程會使用更新面膜，加強提亮膚色效果。
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戴了口罩數個月，身邊的姊妹們都出現不同的肌膚問題，有的出暗瘡，有的暗啞又缺水。屈指一算原來已數個月無做Facial，夏日來到，當然要來個「大妝修」，重拾白滑牛奶肌！

晶石穴位Facial+唇部補濕

　　Skin Retreat早前登陸銅鑼灣，靚裝修旗艦店成為美容界熱話，店內新推療程多不勝數，其中晶石穴位通淋巴面部按摩最受歡迎，古法手勢配合美容精華油，有助促進面部血液循環，而天然果漾面膜正好為乾燥肌膚補水，急救肌膚尤為有效。坊間的專業美唇護理較少見，美容店於夏日特別推出唇部水漾護理，療程會使用來自美國原廠Hydrafacial的唇部補濕精華，精華以薄荷油和牡丹萃取物為主要成份，有助去除唇部角質死皮，撫平唇紋。

Skin Retreat 美容概念店

療程︰ 唇部水漾護理（$580）、

晶石穴位通淋巴面部按摩（$1,380）

地址︰ 香港銅鑼灣金朝陽中心19樓

查詢︰ 2970 3399

美白更新 改善暗啞

　　Caudalie完美亮白面部護理療程特別為疲憊暗啞肌膚而設，最適合急救口罩肌提升亮澤，煥發神采。基本潔面後，美容師先以護理油配合冷熱石進行全面及頸部按摩，刺激肌膚微循環，再使用Vinoperfect葡萄蔓極緻完美系列中的葡萄蔓極緻完美精華液，另配合精華油按摩，有助提升亮澤及幫助減退色斑。最後，還會使用含甘醇酸的葡萄籽完美更新面膜，混合極緻完美透白精華露及葡萄籽活性爽膚水「皇后水」，加強提亮膚色效果。

Caudalie 

療程︰完美亮白面部護理療程（$860）

地址︰中環歌賦街3號

查詢︰2319 1006 
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