﻿LG OLED TV 88吋8K逼真體驗

隨着LG派出新一代OLED TV上陣，本年度電視大戰終於爆發。說到LG主將，除了畫面達88吋、擁有8K解像度的Signature OLED TV ZX，還有多款定位不同的4K OLED TV，包括CX、GX系列，加上定價親民的NanoCell及UHD 4K電視，陣容龐大，且全線升級至支援即時調校畫面的Dolby Vision IQ規格，同時內置Filmmaker Mode，前者令HDR效果更動人，後者則帶來原汁原味電影感。



升級Dolby Vision IQ



一如市場對手，LG新電視旗艦Signature OLED TV ZX系列主打8K高畫質，目前只備88吋，身價接近三十萬元。機身纖薄向來是Signature電視特色，今回ZX也不例外，最薄處僅7.8mm，而且廠商首次在熒幕底部加裝白銀色中空座架，令整台電視看起來猶如藝術擺設。話說回來，ZX具備Real 8K解像度（7,680×4,320），在低光時亦能保持真正8K畫質，其色彩像素多達一億三千萬，影像細節巨細無遺之餘，配合具深度學習的第三代α9 8K AI影像處理器，既有效消除畫面訊噪，亦令影像升頻至8K後保持清晰細緻。



ZX系列跟同廠其他2020年新款一樣，HDR顯示升級至Dolby Vision IQ，當播放Dolby Vision影像，除了獨立處理每格畫面，亦會自動按環境即時調節光暗，加上內置AI聲學調音功能，不論家居環境怎樣，畫面及聲音均可達致最佳效果。若然觀看電影時，想還原製作時的色彩、對比等效果，不欲太多AI加工，新作亦提供Filmmaker Mode，重現原汁原味的電影感。



低延遲零殘影 流暢打機



除了逼真8K，LG新一代4K OLED TV系列亦有設計風格凸出的新成員，包括機身厚度僅3.85mm、薄如牆紙的65吋WX系列，以及用上無縫掛牆設計的GX系列，後者雖然緊貼牆身安裝，但獨特支架可讓熒幕拉出來，並左、右調校觀看角度。



對打機一族來說，最感興趣的該是首度推出48吋型號的CX系列，無論用來玩電腦或主機遊戲，畫面大小恰到好處，更重要是沒有傳統電視常見的畫面延遲及「鬼影」。全因新作內置針對打機的「Instant Game Response」功能，可以開啟自動低延時模式及動態更新頻率，以及支援電腦遊戲的NVIDIA G-SYNC技術。現場實試玩賽車及第一身射擊Game，畫面反應及流暢度令人滿意，加上OLED扎實畫質，如鍾情大芒打機，確實可以考慮。值提一提的是，這款48吋OLED電視定價不到一萬六千元，比起入手單純打機的電競芒貴不上多少，但用途更廣，另於6月1日（一）至10日（三）預訂此機，更可免費換領32GB容量的10.2吋iPad（WiFi版、價值$2,599）。



文、圖：B1807 查詢：LG/3543 7777