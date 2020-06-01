支援30W快充 小米中階四鏡孖寶

除了5G旗艦，近期手機商力推價錢划算的中階機款，好像小米就一口氣帶來兩款新作，分別是Redmi Note 9 Pro及小米Note 10 Lite，同樣配備用途多多的64MP四鏡頭，內置逾5,000mAh大容量電池，支援30W快速充電，當中入場費最便宜的Redmi Note 9 Pro二千元有找，性價比相當高。



文、部份圖片：B1807



查詢：小米/3001 1888



真三卡插槽 機側指紋



說Redmi歷來最好賣的機款，非Redmi Note系列莫屬，事關定價向來千多元有交易，功能卻相當齊全，且看剛上架的Redmi Note 9 Pro，配備了6.67吋FHD+開孔式全熒幕（解像度2,400×1,080），核心為S720G八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，《安兔兔》跑分逾277,400，效能表現令人滿意。值得一提的是，此機用上真三卡插槽設計，既可插入兩張SIM，還可外加micro SD卡擴充容量，另因指紋Sensor整合於機側開關掣，解鎖可能不及熒幕指紋般方便，但速度半點不慢。電量方面，新作內置5,020mAh大容量電池之餘，隨機更附有33W輸出的充電器，不用額外花錢，即可體驗手機的30W快速充電效果。



說到影拍，哪怕Redmi Note 9 Pro定位中階，仍裝有多達四個鏡頭，分別是64MP超高解像度廣角主鏡、8MP超廣角、5MP微距及2MP景深，無論日常Snap Shot、人像或夜攝，成像均交足功課，而拍片時更可開啟2.39：1畫面比例的電影模式，又或加入美顏、濾鏡效果。至於16MP前置鏡頭亦新設慢動作自拍，可以輕易拍出表情趣怪的Selfie影片。



3D曲面AMOLED



另一中階新作小米Note 10 Lite，雖然定價比Redmi Note 9 Pro貴上六百元，但由外形設計到硬件規格，都要比後者更吸引，先是6.47吋FHD+芒用上AMOLED面板，同時改為前後雙3D曲面造型設計，手感更佳之餘，屏佔比更高達91.4%，還整合了指紋辨識器，解鎖更直截了當。效能方面，此機用上S730G八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，就連電池容量亦多一點，達到5,260mAh，同樣支援30W快充，只需64分鐘即可把電池由零電量充至100%。



小米Note 10 Lite同樣配備64MP四鏡，但組合略有不同，好像8MP超廣角擁有更廣的120度視野，景深及微距分別為5MP及2MP，像素與Redmi Note 9 Pro剛好對調，拍片時一如高階小米10系列，預設多款罐頭式Vlog特效，可以快速剪接成一段風格獨特的影片，至於前鏡則同為16MP。除了跟Redmi Note 9 Pro一樣保留3.5mm耳筒插口，小米Note 10 Lite還設有紅外線埠，簡單利用內置遙控器App，即可充當萬用遙控，控制一屋家電。