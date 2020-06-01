鳥取和食好滋味

位處日本本州西北部的鳥取縣，至今僅有一宗新冠肺炎確診個案，除因防疫措施到位，縣內的和食良源也是應記一功，早前我便走訪當地兩家位列《米芝蓮指南》的推介餐廳，嚐盡地道好滋味。文、圖：韋利



鳴謝：鳥取縣觀光交流局 （www.tottori-tour.jp/zh-tw/）



親切廚師發辦



鳥取地道食材極豐，以松葉蟹為首的海產魚鮮、鳥取和牛及梨子等等，悉數美味，難怪《2019米芝蓮指南京都大阪》特意新增鳥取篇，有七十六家當地食肆能夠名題金榜，包括米子市食留芽這家獲得「車胎人」推介的家庭式和食店。



該店老闆娘北島理枝表示，1950年由其先輩創業的食留芽，店舖名字在日語便有「美食」的意思，遷至現址也有三十五年歷史。食留芽的特色是午市會供應定食料理，晚上則變成廚師發辦為主，客人在預約時只須報上個人口味及大概預算，店方便會安排妥當，老闆娘甚至會記得許多熟客的口味及喜好呢。



在食留芽享用廚師發辦料理，價錢相宜，好像一頓松葉蟹宴，每位只需700港元左右，另外付出約5,000日圓（約350港元），已可嚐到來自境港的魚生、大山的鮮摘大啡菇、和牛、海膽及河豚豆腐等悉數以地道食材入饌的自家烹調美食。



頂級饅魚天丼



位於鳥取市中心商店街二樓的名店「天麩羅我天」，憑穴子海老天丼打出名堂，不但成為《米芝蓮指南》的推介菜式，更極受當地人青睞，每每在午膳時已告售罄。



店主松田秀司除重視優質食材，對天婦羅使用的蛋水與小麥粉比例，以及炸油也極講究，甚至會按天氣再作微調，如夏天便會在炸油內多添麻油提升香氣，另在不同季節，也會添加蠔、白身魚等的期間限定食材炮製天婦羅。



穴子海老天丼雖以傳統蓋上碗蓋的方式奉客，香氣卻是四溢，打開蓋子，便看見炸得色澤金黃均勻的星鰻份量十足，放進口中，炸漿酥脆之餘，肉質更是鮮嫩可口，原來老闆會特意挑選身長二十五厘米的穴子，就是為求得到最理想的星鰻肉質，再配合以鰹魚及昆布調汁的丼飯，更是相得益彰的頂級滋味！



天麩羅 我天



地址：鳥取縣鳥取市榮町725番地サンロード商店街二樓



網頁：www.facebook.com/tottoritempura/



