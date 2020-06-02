探索馬六甲 世遺歷史建築

位於馬來半島南部的馬六甲（Malacca，馬來語為Melaka），因着傳統地道的南洋色彩及饒富殖民地風情的建築，成功登錄成為世界文化遺產，置身當地，不論是由葡萄牙人或荷蘭人遺下的歷史建築，或是華人最早聚居的雞場街舊城區，都教人逛得趣味盎然。文、圖：林逸



歷史建築大觀園



2008年與另一馬來名城檳城一起登錄成為世界文化遺產的馬六甲，由於位處馬六甲海峽的樞紐位置，自古以來都是個熱鬧港口及兵家必爭之地，據說蘇門答臘王子Parameswara昔日便在此建立馬六甲王朝，並把當地發展成為貿易中心；而在明朝，三保太監鄭和下西洋時更曾多次到訪馬六甲，足證當地的優越地位。不過自1511年開始，馬六甲便依次淪為葡萄牙、荷蘭及英國的殖民地，直至上世紀中葉加入馬來亞聯邦，及後更成為馬來西亞的一個州。



大家今日來到馬六甲，只要乘坐觀光船沿着蜿蜒流淌的馬六甲河來趟賞景之旅，便可看到不同國家的建築物及感受到濃濃的異國風情，當中葡萄牙人便留下聖地牙哥古堡及聖芳濟教堂，荷蘭人則建起包括荷蘭紅屋及基督教堂等一系列紅色地標建築，至於中式建築的代表，便要數為紀念鄭和而建的三寶廟、據說是馬來西亞最古老華人廟宇的青雲亭，以及舊城區雞場街一帶，有機會來到當地尋幽探勝，肯定其樂無窮。



人氣舊城雞場街



作為世界遺產主要建築群的馬六甲舊城區，便以雞場街（Jonker Street）一帶最具遊趣。又喚作Jalan Hang Jebat的雞場街，原來是昔日華人來到南洋時最早聚居的地方。雞場，就是福建話的街場，意指繁華街道，當年的華人在此落地生根，並把這個區域變得熱鬧起來，當中除建有許多結合中式與南洋風格的建築物，更在1646年建成據說是馬來西亞最古老華人廟宇的青雲亭，是個極具傳統特色的社區。雖然雞場街一帶在上世紀九十年代曾經沒落，幸好後來得到馬六甲政府的保育，才能重現今日的歷史文化面貌。



此刻的雞場街，除保留大量兩層高為主的古雅建築物，在區內閒逛，更可看到許多繽紛漂亮及饒富地道色彩的壁畫，也有鄭和文化館、鄭和書院、回教堂等文化及宗教設施，是個「打卡」勝地。