庶民禽肝

法國肥肝（Foie Gras）可說是餐桌上的珍饈，鵝鴨肝因口感幼嫩且油脂甘膄，而深受老饕愛戴。至於庶民風味的雞肝，質感扎實Grainy，味道相對強烈，然而配合適量香料烹調，風味更富層次趣味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



麟肝鳳髓



據說西洋鵝肝（Foie Gras d'oie）源於古埃及，直到十六世紀登上法國貴族的餐桌，及後化身肉醬Pâté等風味質感各異的菜餚。至於庶民版本的雞肝，自身質感相對厚實而風味較重，佐以香料烹煮去腥提味，再配合烹調保持肝臟的嫩度，平淡樸實而富特色。



西式雞肝菜餚，既可煎炸焗煮，亦可攪拌成肉醬抹醬配合麵包享用。位於中環伊利近街小巷的Baked，以家傳半世紀的酸種自家烘焙Sourdough盛名，酸麵包不但外層香脆而內裏濕軟，且口感煙韌而酸香濃郁。Gravy Train香辣雞肝開面酸包三文治，雞肝塊經香料先醃後煎，再配合香草Piri-Piri非洲鳥眼辣椒醬烹煮，入口辛香滿溢，隨附的水煮蛋黃更添豐盛，而底層的香煎酸麵包牛油蒜香味濃，樸實果腹。至於灣仔船街Associazione Chianti的三色脆包 Crostini，雞肝混合忌廉香料搗成泥，化身微辛細滑的平民禽肝醬，佐以底層的香烤橄欖油脆麵包，田園風味四溢。毗鄰日街ROOTS的雞肝醬慕絲，沿用Grand Marnier橙味干邑，增添幽微甜美圓醇，配合自家醃漬洋葱的酸爽平衡味蕾，並按傳統以法國酸麵包及沙律配搭，平淡窩心。至於半山蘇豪Kinship的雞肝醬慕絲，質感細膩如絲且油潤清香，又附烤開心果碎的香氣和粒粒口感，用時抹上酥脆煙韌的手工燕麥餅乾，並以一口漬紅葱潔淨味蕾。銅鑼灣信和廣場Roganic的雞肝茸，雞肝先經牛油輕灼添烤香滑順，再混合香料磨茸，質感額外豐膄細膩，如鵝絨幼滑豐盛而富鹹香，冠上白酒果凍提升細嫩口感，以及漬洋葱潔淨味蕾，賣相與風味不下於鵝肝。



蜀粵風味



灣仔川流私房系列的香糟臟肝醬，可謂西洋雞肝慕絲的川蜀版本，味道淡雅而滑潤輕盈，風味在於茴香的微甜辛香，配合上層葱花和香糟果凍，葱香酒香四溢。南華會甘棠燒鵝由鏞記前燒味元老棠哥掌舵，懷舊金錢雞按傳統以雞肝、瘦肉、冰肉相疊成串，再經糖油麻醬燒汁掛燒，並配合麥芽糖回爐提升焦甜香氣。棠哥的手工燒味串，風味在於夾層額外添加爽口馬蹄，且早於1991年榮獲旅遊協會的美食大賞，創意無限且滋味滿瀉。



a.Baked/2885 2121



b.Associazione Chianti/3619 3360



c.ROOTS/2623 9983



d.Kinship/2520 0899



e.Roganic/2817 8383



f.灣仔川流/3126 6633



g.甘棠燒鵝/3580 2938